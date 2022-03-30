كيروش: اليوم أترك قيادة منتخب مصر لشخص آخر

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رحيله عن تدريب الفراعنة بعدما لم يتأهل إلى كأس العالم.

وتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022 في قطر بالتغلب على مصر بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بينهما في تصفيات المونديال بالتعادل 1-1. (طالع التفاصيل)

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حان الوقت لكي أترك قيادة منتخب مصر لشخص آخر".

وأضاف "اليوم كان حلمي هو الوصول بمنتخب مصر للمرة الخامسة لي إلى كأس العالم، ولكن سيسيه هو من تأهل مع السنغال".

وأكمل "المباراة انتهت، خسرنا للأسف التأهل لكأس العالم، كل شيء انتهى ولا يوجد الكثير من الأشياء لأقولها".

وواصل "فقط بعض الكلمات الجميلة للاعبين وأهنئهم على المباراة التي لعبوها وأهنئ أيضا منتخب السنغال بعدما لعب مباراة كبيرة ولا يجب أن ننسى أن السنغال ستمثل إفريقيا في كأس العالم ونتمنى لهم الظهور بشكل جيد".

واستمر في تصريحاته "وصلنا لركلات الترجيح وأعتقد أن جماهير السنغال عانت بعض الشيء خلال المباراة".

المدرب البرتغالي تابع: "كانت أمسية رائعة وأقول لمنتخب السنغال لا تنسوا أنكم تمثلون إفريقيا ومصر أيضا في كأس العالم وأتمنى لكن حظا سعيدا".

وأشار "شاهدتم بأنفسكم تلقينا هدفا مبكرا في أول 5 دقائق، بدأنا المباراة فاقدين التركيز وارتكبنا خطأ في البداية ومع درجة حرارة عالية، لا نقول إن هذه أسباب للخسارة ولكنها عوامل ساهمت في ذلك".

وشدد "أيضا عامل التركيز الذي غاب عن اللاعبين بعض الفترات ما تسبب في الهدف".

وأوضح "منتخب مصر سيبدأ التحضير لما هو قادم من بطولات وأيضا مشوار التأهل لكأس العالم 2026".

وبسؤاله عن خسارته مرتين أمام أليو سيسيه مدرب السنغال رد قائلا: "ليس لدي أي اعتراض أن اعترف بذلك، كنت أريد أن ألتقي سيسيه مرة أخرى لكي أفوز عليه ولكن ربما لو كنت عملت مثله لمدة 7 سنوات مع منتخب مصر مثلما استمر هو مع السنغال لحققت الفوز عليه".

وأردف "يتحدثون عن كأس العالم لأنها بطولة خاصة جدا تقام كل 4 سنوات وإن أقيمت كثيرا ستفقد قيمتها".

وأتم تصريحاته "هذه الليلة قدمنا كل الحلول ولكن هذا هو السباق نحو كأس العالم، أكثر من 230 دولة تتنافس من أجل الوصول للمونديال وفي النهاية الأفضل يصل للبطولة".

وانتهى عقد كيروش مع منتخب مصر بشكل رسمي عقب عدم التأهل لكأس العالم. (طالع التفاصيل)

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