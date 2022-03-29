كنتم رجالا وننتظركم في أمريكا 2026.. ركلات الترجيح تؤهل السنغال لكأس العالم أمام مصر

تأهل منتخب السنغال لكأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح، في إياب الجولة الاخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة للمونديال.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بفوز السنغال بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة قبل أيام.

لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي ومن ثم ركلات الترجيح، التي انتهت بفوز السنغال بنتيجة 3-1.

وبعد المباراة الماراثونية التي امتدت لـ120 دقيقة من اللعب القتالي والأداء الرجولي للاعبي منتخب مصر، نشكر كل اللاعبين والجهاز الفني على مجهودهم المبذول طوال المواجهة ومن قبلها بطولة الأمم الإفريقية في الكاميرون، والذي نجحوا أيضا نجوم الفراعنة في الوصول خلالها إلى النهائي.

والآن ننتظر من منتخب مصر ونجومه العودة والمحاولة من جديد والتأهل لكأس العالم بعد المقبل 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصف المباراة

بدأ منتخب السنغال المباراة بضغط قوي وحصل على ركلة حرة مباشرة من ناحية اليمين بعد خطأ من عمر جابر ضد ساليو سيس.

ونفذت المخالفة داخل منطقة جزاء مصر وبعد خطأ في إبعاد الكرة من الدفاع وصلت إلى بولاي ديا ليضع الكرة في شباك محمد الشناوي مسجلا هدف تقدم السنغال في الدقيقة 2.

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وعقب الهدف استمر منتخب السنغال في الضغط القوي على دفاع مصر.

وسدد محمد النني كرة مباشرة في الدقيقة 13 مرت أعلى مرمى إدوارد ميندي.

وسقط حمدي فتحي مصابا في الدقيقة 15 بعدما اصطدمت الكرة برأسه.

واشتعلت الأجواء فوق أرض الملعب بين لاعبي المنتخبين بعد سقوط متكرر للاعبي الفراعنة إثر تدخلات قوية من السنغال.

وسقط رامي ربيعة على الأرض مصابا وطلب الخروج لعدم قدرته على استكمال المباراة.

وسدد إدريسا جايا كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي وأبعدها الدفاع عن مرمى الفراعنة.

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ودخل أيمن أشرف المباراة في الدقيقة 29 بدلا من رامي ربيعة المصاب.

وواصلت الإصابات ضرب لاعبي منتخب مصر وغادر عمر جابر الملعب مصابا في الدقيقة 35 وشارك بدلا من إمام عاشور.

وانطلق منتخب السنغال بهجمة مرتدة سريعة مستغلا تقدم لاعبي منتخب مصر، وأرسل ماني عرضية خطيرة للمهاجم ديا لكن إمام عاشور تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة لركنية.

وحصل أيمن أشرف على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على أحد لاعبي السنغال في منتصف الملعب أثناء الهجمة.

وكما انتهى الشوط الأول بدأ الشوط الثاني بأجواء مشتعلة بين لاعبي المنتخبين فوق أرض الملعب.

وحاول منتخب مصر الهجوم ومرر عمر مرموش كرة إلى تريزيجيه الذي حاول التسديد وتصدى له ميندي.

وتوقف اللعب لسقوط عمر مرموش من أجل مراجعة إمكانية وجود حالة طرد للاعب السنغال، قبل أن يشير الحكم إلى استمرار اللعب ولم يحتسب أي شيء.

وواصل بولاي ديا تهديد منتخب مصر وانطلق بهجمة سريعة وتدخل معه الثنائي أيمن أشرف وإمام عاشور قبل أن يمسك محمد الشناوي بالكرة وسط اعتراضات شديدة من لاعبي منتخب السنغال مطالبين بالحصول على ركلة جزاء.

تبديل ثلاثي

ودفع كيروش في الدقيقة 70 بـ3 تبديلات دفعة واحدة بنزول كل من أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد ونبيل عماد "دونجا" بدلا من عمر مرموش وتريزيجيه ومحمد النني.

وهدد زيزو مرمى ميندي فور نزوله في الدقيقة 71 بعدما أرسل له محمد صلاح عرضية مقتنة قابلها بضربة رأسية مرت بجوار قائم السنغال.

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وواصل زيزو تهديد المرمى وأهدر أخطر فرصة لمصر بعدما مر من ثنائي دفاع السنغال وانفرد بالحارس ميندي قبل أن يسدد كرة اصطدمت في الشباك الخارجية في الدقيقة 76.

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وأهدر منتخب السنغال أخطر فرصة في المباراة بقدم إسماعيلا سار نجم واتفورد الإنجليزي من انفراد بالمرمى في الدقيقة 82، لكنه سدد بجوار قائم محمد الشناوي الأيسر.

لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بتقدم منتخب السنغال بهدف دون رد وتذهب المواجهة للوقت الإضافي.

ومع بداية الوقت الإضافي انطلق منتخب السنغال للهجوم بقوة ومن ركلة ركنية وصلت الكرة إلى بابي سيس الذي قابلها بضربة رأسية قوية أنقذها الشناوي ببراعة وأبعدها إلى ركنية أخرى.

واستمرت هجمات السنغال الخطيرة ووصلت الكرة من عرضية إلى إسماعيلا سار أمام الشباك الخالية ليسدد لكن الشناوي يتعملق ويبعد الكرة ببراعة وينقذ مرمى مصر من هدف مؤكد.

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وللمرة الثالثة أنقذ الشناوي مرمى مصر من هدف مؤكد بعدما أخطأ الدفاع في إبعاد الكرة لتصل إلى بابي أبو أمام خط المرمى ويحاول التسديد لكن الشناوي يمسك بالكرة في اللحظة الأخيرة.

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واستمرت محاولات السنغال في الشوط الإضافي الثاني وسط دفاع قوي من مصر.

وغادر حمدي فتحي المباراة في الدقيقة 117 بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه محمود علاء.

لينتهي الوقت الإضافي أيضا بتقدم السنغال بهدف دون رد، لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والعودة التعادل 1-1، وتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح فاز منتخب السنغال بنتيجة 3-1، بعدما سجل كل من إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني. وأهدر خاليدو كوليبالي وساليو سيس.

بينما سجل من مصر عمرو السولية فقط وأهدر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

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