بعد ضياع حلم المونديال.. نهاية عقد كيروش مع منتخب مصر

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 22:42

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - مصر وغينيا بيساو - كأس أمم إفريقيا 2021

انتهى عقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مع الفراعنة بشكل رسمي.

وتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022 في قطر بالتغلب على مصر بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بينهما في تصفيات المونديال بالتعادل 1-1. (طالع التفاصيل)

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة اتحاد الكرة، والذي تعاقد مع كيروش لتدريب منتخب مصر كشف تفاصيل تعاقد المدرب البرتغالي مع الفراعنة.

أخبار متعلقة
كنتم رجالا وننتظركم في أمريكا 2026.. ركلات الترجيح تؤهل السنغال لكأس العالم أمام مصر المرة الرابعة في التاريخ.. غانا تخطف بطاقة التأهل لـ كأس العالم 2022 من نيجيريا الاتحاد المصري يتقدم بشكوى لـ فيفا وكاف ضد ما بدر من جماهير السنغال

وقال مجاهد في تصريحات سابقة يوم 12 ديسمبر 2021، إن عقد كيروش مع منتخب مصر يستمر حتى 18 ديسمبر 2022 وهو يوم نهاية كأس العالم في قطر.

وفي حالة عدم تأهل منتخب مصر لكأس العالم ينتهي العقد تلقائيا.

ومن المنتظر أن يعقد اتحاد الكرة جلسة مع كيروش عقب العودة لمصر من أجل الاتفاق على موقف المدرب البرتغالي من الاستمرار مع الفراعنة، سؤاء بتجديد التعاقد أو الاكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفراعنة.

مصر كيروش حلم المونديال
نرشح لكم
كنتم رجالا وننتظركم في أمريكا 2026.. ركلات الترجيح تؤهل السنغال لكأس العالم أمام مصر فرصتان خطيرتان من زيزو على مرمى ميندي الاتحاد المصري يتقدم بشكوى لـ فيفا وكاف ضد ما بدر من جماهير السنغال تغييران اضطراريان.. خروج ربيعة وعمر جابر بسبب الإصابة في أول 36 دقيقة أمام السنغال انتهى حلم المونديال - السنغال تتخطى مصر إلى كأس العالم أون تايم سبورتس: منتخب مصر يطلب تأجيل مباراة السنغال 30 دقيقة حلم المونديال - تشكيل مصر.. ربيعة يجاور ياسر إبراهيم ومرموش في الهجوم حلم المونديال - تشكيل السنغال.. سيسيه يغير الخطة وديا يقود الهجوم
أخر الأخبار
القائد إريكسن يسجل مجددا.. الدنمارك تنتصر على صربيا وديا 5 دقيقة | أوروبا
بعد ضياع حلم المونديال.. نهاية عقد كيروش مع منتخب مصر 21 دقيقة | حلم المونديال
شمس رونالدو لن تغيب عن المونديال.. ثنائية برونو في مقدونيا ترسل البرتغال إلى كأس العالم 27 دقيقة | تصفيات كأس العالم
بولندا تخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم بثنائية في شباك السويد 27 دقيقة | تصفيات كأس العالم
كنتم رجالا وننتظركم في أمريكا 2026.. ركلات الترجيح تؤهل السنغال لكأس العالم أمام مصر ساعة | حلم المونديال
مباشر تصفيات كأس العالم - الجزائر (0)(1) الكاميرون وتونس (0)(0) مالي.. مبولحي يمنع هدفا قاتلا ساعة | تصفيات كأس العالم
المرة الرابعة في التاريخ.. غانا تخطف بطاقة التأهل لـ كأس العالم 2022 من نيجيريا ساعة | تصفيات كأس العالم
تشكيل تصفيات كأس العالم – معلول والجزيري يقودان تونس ضد مالي ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال 3 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 4 حلم المونديال - تشكيل مصر.. تريزيجيه وعمر جابر أساسيان ضد السنغال