في الجول يكشف – 3 ملفات يناقشها اجتماع اتحاد الكرة "مصير كيروش وكأس مصر"

ثلاثة ملفات ساخنة سيناقشها الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم الأحد.

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماع هام اليوم الأحد، لمناقشة العديد من الملفات العالقة الهامة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ثلاثة ملفات هامة، ستكون على طاولة المناقشت.

-مصير كيروش

الملف الأول هو مستقبل كارلوس كيروش المدرب البرتغالي لمنتخب مصر. عقد كيروش مع المنتخب يمتد حتى نهاية عام 2022، لكن يحق لاتحاد الكرة فسخ التعاقد حاليا حسب البنود بعد عدم التأهل لكأس العالم.

يوجد توافق من معظم الأعضاء بالإبقاء على كيروش للاقتناع أنه أفضل الحلول المتاحة ورحيله سيعقد الأمور أكثر في ضوء اقتراب موعد انطلاق تصفيات كأس الأمم الإفريقية بـ كوت ديفوار، كما أن وزير الشباب والرياضة أبلغ الجبلاية بدعمه لقرار استمرار المدرب البرتغالي.

-مصير فينجادا

أجنبي آخر قد يتحدد مستقبله اليوم. نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة.

عقد فينجادا مع اتحاد الكرة قارب على الانتهاء، وسيبحث المجلس مصير المدرب البرتغالي بالاستمرار أو الرحيل.

-موقف كأس مصر للموسم الماضي

وأخيرا، سيكون ملف استكمال كأس مصر للموسم الماضي هو آخر المواضيع التي سيناقشها أعضاء اتحاد الكرة.

الشركة الراعية لاتحاد الكرة أصرت على استكمال البطولة، لذلك سيحاول اتحاد الكرة خلال اجتماعه، إيجاد حلول لاستكمال المسابقة.

اتحاد الكرة قد لا يصدر قراراته النهائية بشأن الملفات الثلاث اليوم، لكن الاجتماع سيكون هاما لتحديد اتجاه القرارات بشأن جميع الملفات.