خبر في الجول - اجتماع في الاتحاد المصري لحسم هوية خليفة كيروش.. مصير فينجادا وكأس مصر

يجتمع الاتحاد المصري لـ كرة القدم للنقاش حول خليفة البرتغالي كارلوس كيروش.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بشكل ودي.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري سيجتمع الثلاثاء المقبل للوقوف على هوية المدرب القادم لمنتخب مصر إذا كان محليا أو أجنبيا.

وقرر الاتحاد المصري تأجيل حسم مصير فينجادا إلى اجتماع الثلاثاء المقبل.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مواعيد النسخة الماضية من كأس مصر بعد نهاية مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اجتماع في اتحاد الكرة لمناقشة بعض القضايا من بينها مصير كيروش. (طالع التفاصيل)

وتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022 في قطر بالتغلب على مصر بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بينهما في تصفيات المونديال بالتعادل 1-1.(طالع التفاصيل)

وانتهى عقد كيروش مع منتخب مصر بشكل رسمي عقب عدم التأهل لكأس العالم.(طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن كيروش رحيله بشكل رسمي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.(طالع التفاصيل)

قاد كيروش منتخب مصر في 20 مباراة ما بين وديات وكأس العرب وتصفيات كأس العالم وبطولة أمم إفريقيا 2021.

كشف حساب كيروش مع منتخب مصر.

قاد كيروش منتخب مصر في 20 مباراة ما بين وديات وكأس العرب وتصفيات كأس العالم وبطولة أمم إفريقيا 2021.

وحقق كيروش الفوز مع منتخب مصر في 11 مباراة وهي:

ليبيريا (مباراة ودية)

ليبيا ذهاب وعودة - الجابون - السنغال (تصفيات كأس العالم)

لبنان – السودان – الأردن (كأس العرب)

غينيا بيساو – السودان – المغرب (كأس الأمم الإفريقية)

وتعادل في 6 مباريات مع كل من:

أنجولا (تصفيات كأس العالم)

الجزائر – قطر (كأس العرب)

كوت ديفوار – الكاميرون – السنغال (كأس الأمم الإفريقية)

ومن بين هذه المباريات التي انتهت بالتعادل لعب منتخب مصر مع كيروش ركلات الترجيح 4 مرات، حقق خلالها الفوز على قطر وكوت ديفوار والكاميرون، وخسر أمام السنغال.

وخسر في 3 مباريات أمام كل من:

تونس (البطولة العربية)

نيجيريا (كأس الأمم الإفريقية)

السنغال (تصفيات كأس العالم)

وسجل منتخب مصر مع كيروش 24 هدفا في مختلف البطولات.

وتلقى الفراعنة تحت قيادة كيروش 9 أهداف.

ومن بين هذه المباريات التي انتهت بالتعادل لعب منتخب مصر مع كيروش ركلات الترجيح 4 مرات، حقق خلالها الفوز على قطر وكوت ديفوار والكاميرون، وخسر أمام السنغال.

وقدمت مصر شكوى ضد السنغال بعد أحداث مباراة الإياب في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتعرض لاعبو مصر لمقذوفات من جمهور السنغال في لقاء حسمته الأخيرة بركلات الترجيح.

ووصل كيروش بمنتخب مصر لنهائي كأس إفريقيا 2021 والمرحلة النهائية من تصفيات المونديال منذ تسلمه المهمة في سبتمبر الماضي.

وحصد المنتخب المصري المركز الرابع في كأس العرب الأخيرة.

ونفى كيروش في وقت سابق أن يكون طلب بعض الأمور من الاتحاد المصري لكرة القدم ليستمر على رأس الجهاز الفني للفراعنة.

وكتب البرتغالي في تويتر "بعد انتشار أخبار وتعليقات في الفترة الأخيرة، لم أطلب أي شيء من ناحيتي يخص الجهاز الفني أو المنتخب".

وأضاف "مثلما اتفقت مع اتحاد الكرة، لا توجد مناقشات أو قرارات حتى يصدر حكم فيفا في شكوى مباراة السنغال".

وأتم "أدين الأخبار غير الصحيحة المتعلقة بي والتي تؤثر على الرأي العام وجمهور منتخب مصر. شكرا لدعمكم".