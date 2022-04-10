الاتحاد المصري ينهي التعاقد مع كيروش بالتراضي

خبر في الجول - اجتماع في الاتحاد المصري لحسم هوية خليفة كيروش

في الجول يكشف – 3 ملفات يناقشها اجتماع اتحاد الكرة "مصير كيروش وكأس مصر"

جمعة: تمنيت تواجد صلاح مع جيل مصر الذهبي.. ورفض النني تسديد ركلة ترجيح أمانة

فينجادا يرد على تصريحات البدري عبر في الجول.. ويوجه رسالة قوية لمنتقدي كيروش