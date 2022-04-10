الاتحاد المصري ينهي التعاقد مع كيروش بالتراضي

الأحد، 10 أبريل 2022 - 16:57

كتب : بسام أبو بكر

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر

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