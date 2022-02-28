مرتضى: أي لاعب لن يحضر لتجديد تعاقده يوم الخميس لن يلمس الكرة في الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد المهلة النهائية للاعبي فريقه المنتظر تجديد تعاقدهم في الفترة المقبلة.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وخسر الزمالك أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الحدث اليوم: "نلعب يوم الأربعاء ضد فيوتشر، يوم الخميس أي لاعب لن يأتي لتجديد تعاقده حتى الساعة الثانية ظهرا لن يلمس الكرة مرة أخرى في نادي الزمالك".

وأصدر مرتضى منصور 4 قرارت فيما يخص الجهاز الفني للزمالك. (طالع التفاصيل)

وأكمل "المهلة المحددة لأي لاعب ينتهي تعاقده قريبا وينتظر التجديد هي يوم الخميس المقبل من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية مساء، بعدها إذا لم يجدد أي لاعب سيتم تجميده".

وشدد "لن نصنع من اللاعبين نجوما على حساب نادي الزمالك".

وأكد "كل ما يحلم به جمهور الزمالك سيحدث، وأي لاعب لا يرغب الجمهور في استمراره مع الفريق سيرحل".

وأتم تصريحاته "طلبنا حضور 60 ألف مشجع خلال مباراتي الزمالك ضد الوداد المغربي وساجرادا الأنجولي".

وينتظر الزمالك تجديد تعاقد كل من أشرف بنشرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل ومحمد أوناجم وحازم إمام.

وأعلن مرتضى منصور بعدها ثلاث قرارت هامة بخصوص الفريق على رأسها إيقاف المستحقات وتحويل كارتيرون للتحقيق. (طالع التفاصيل)

وقرر رئيس النادي تأجيل اجتماعه مع كارتيرون إلى الغد. (تعرف على السبب)

ومن المنتظر أن يعلن مرتضى منصور عن قرارات هامة في مداخلة بعد قليل. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود سيتواجدان في مران الزمالك غدا. (طالع التفاصيل)

ويلعب الزمالك مع الوداد المغربي في القاهرة في الجولة الرابعة.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للمجموعة برصيد نقطتين من تعادل مع بترو أتليتكو وساجرادا وهزيمة أمام الوداد.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.