مرتضى يكشف عن "مفاجأة لجماهير الزمالك" بعد قليل

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيكشف عن أخبار في غاية الأهمية بالنسبة لجماهير النادي الأبيض في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

وقال مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية: "يعلن المستشار مرتضي منصور الليلة في تمام الساعة 12 مساءا أخبار هامة لجماهير الزمالك المحترمة في مداخلة علي قناة الحدث اليوم (قناة الزمالك الحقيقية) الآن إلي أن تعود قناة الزمالك الرسمية إلي جمهورها الوفي تعبر عن احلامه وطموحاته".

وكان رئيس القلعة البيضاء قد أعلن عن قرارات فورية عقب خسارة الزمالك أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في دوري أبطال إفريقيا.

أبرز هذه القرارات كانت استبعاد مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد من الجهاز الفني لسوء السلوك، وإحالة باتريس كارتيرون المدير الفني للتحقيق فور عودته إلى القاهرة، ووقف مستحقات الفريق وأجهزته.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع بين مرتضى منصور وكارتيرون تأجل بسبب تأخر عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من المغرب.

ومن المنتظر أن يقام الاجتماع غدا في حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة.

ويلعب الزمالك مع الوداد المغربي في القاهرة في الجولة الرابعة.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للمجموعة برصيد نقطتين من تعادل مع بترو أتليتكو وساجرادا وهزيمة أمام الوداد.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.