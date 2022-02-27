خبر في الجول - أسامة نبيه وعبد المقصود يظهران في مران الزمالك مساء الإثنين

يحضر الثنائي أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود تدريبات الزمالك الجماعية مساء غدا الإثنين.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك استقر على تعيين الثنائي أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود في الجهاز الفني للفريق الأبيض.

يأتي هذا القرار بعيدا عن مستقبل باتريس كارتيرون الذي سيحدده مجلس الإدارة عقب جلسته مع المدرب الفرنسي.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة مع كارتيرون غدا الإثنين في مقر النادي، لمناقشة أسباب خسارة الفريق الأبيض أمام الوداد المغربي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن أحمد عبد المقصود يقترب بشدة من العودة للجهاز الفني للزمالك، وذلك بناء على رغبة أسامة نبيه. (طالع التفاصيل)

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اقتراب أسامة نبيه من العودة للجهاز الفني للزمالك رفقة باتريس كارتيرون المدير الفني. (طالع التفاصيل)

وكتب أسامة نبيه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه اجتمع مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من أجل تصحيح مسار الفريق في الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد قرر استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني لسوء سلوك الثنائي حسب وصفه في صفحته الرسمية على موق التواصل الاجتماعي.

وقرر مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.

وتم إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

ويلعب الزمالك مع الوداد المغربي في القاهرة في الجولة الرابعة.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للمجموعة برصيد نقطتين من تعادل مع بترو أتليتكو وساجرادا وهزيمة أمام الوداد.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.