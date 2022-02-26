استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد

قرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وخسر الزمالك أمام الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار رئيس النادي بسبب سوء السلوك من الثنائي، حسب وصفه في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقرر المستشار مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.

وتم إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

ويلعب الزمالك مع الوداد المغربي في القاهرة في الجولة الرابعة.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للمجموعة برصيد نقطتين من تعادل مع بترو أتليتكو وساجرادا وهزيمة أمام الوداد.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.