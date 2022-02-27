خبر في الجول - تأجيل اجتماع كارتيرون مع مرتضى منصور

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تأجيل اجتماعه مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأعلن مرتضى منصور تحويل كارتيرون للتحقيق بعد الخسارة من الوداد. (طالع التفاصيل)

وخسر الزمالك أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع تأجل بسبب تأخر عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من المغرب.

ومن المنتظر أن يقام الاجتماع غدا بين مرتضى منصور وكارتيرون في حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة.

ويلعب الزمالك مع الوداد المغربي في القاهرة في الجولة الرابعة.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للمجموعة برصيد نقطتين من تعادل مع بترو أتليتكو وساجرادا وهزيمة أمام الوداد.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.