مرتضى: كارتيرون يجهز للهروب.. سأتقدم بشكوى ضده وهذا تشكيل جهاز الزمالك الجديد

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 00:36

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أنه يستعد للتقدم بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

وخسر الزمالك أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى عبر قناة الحدث اليوم: "كارتيرون يجهز للهروب من الزمالك للمرة الثانية ومعنا تسجيلات بصوته سوف أفصح عنها".

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وأضاف "سأتقدم بشكوى ضد كارتيرون في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وواصل "لو كنت اتخذت أي قرار بشأن كارتيرون قبل مباراة الوداد في المغرب كان البعض سيقول إنني أهدم استقرار الفريق، والآن المباراة انتهت وجاء وقت الحساب".

وأكمل "جزء كبير من الجمهور كان يتمنى استمرار كارتيرون وعدم عودتي لرئاسة نادي الزمالك، فما رأيكم الآن في كارتيرون بعدما صبرت عليه كل هذا الوقت".

وأفصح "كل شهر يرسل لنا كارتيرون إنذار للحصول على راتبه الشهري بعد انتهاء المدة المحددة لدفع راتبه".

وتابع "لا يوجد أي لاعب اشتكى الزمالك أثناء تواجدي في رئاسة النادي وفاز بالقضية، والعكس تماما مع اللجنة السابقة أي لاعب رفع قضية ضد الزمالك بسبب مستحقاته المالية فاز بها".

وأعلن عن قرار مجلس الإدارة قائلا: "اتخذنا قرارا بتعيين أسامة نبيه في منصب المدرب العام للفريق وأحمد عبد المقصود في منصب المدرب المساعد وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى

وأتم تصريحاته "إذا كنت تريد الرحيل يا كارتيرون صارحني بذلك وسوف نوافق على رحيلك، وأعرف جيدا مفاوضاتك مع أحد الأندية السعودية".

وأعلن مرتضى منصور بعدها ثلاث قرارت هامة بخصوص الفريق على رأسها إيقاف المستحقات وتحويل كارتيرون للتحقيق. (طالع التفاصيل)

وقرر رئيس النادي تأجيل اجتماعه مع كارتيرون إلى الغد. (تعرف على السبب)

ومن المنتظر أن يعلن مرتضى منصور عن قرارات هامة في مداخلة بعد قليل. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود سيتواجدان في مران الزمالك غدا. (طالع التفاصيل)

ويلعب الزمالك مع الوداد المغربي في القاهرة في الجولة الرابعة.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للمجموعة برصيد نقطتين من تعادل مع بترو أتليتكو وساجرادا وهزيمة أمام الوداد.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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