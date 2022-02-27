خبر في الجول - الزمالك قد يستعين بـ أيمن طاهر في هذه الحالة

الأحد، 27 فبراير 2022 - 23:47

كتب : إبراهيم رمضان

أيمن طاهر - مدرب حراس منتخب مصر

يفكر الزمالك في الاستعانة بقدرات أيمن طاهر في منصب مدرب حراس المرمى.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يفكر في تواجد أيمن طاهر حال رحيل البرازيلي أرتور أوليفيرا مدرب الحراس الحالي.

وخسر الزمالك أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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ويلعب الزمالك مع الوداد المغربي في القاهرة في الجولة الرابعة.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للمجموعة برصيد نقطتين من تعادل مع بترو أتليتكو وساجرادا وهزيمة أمام الوداد.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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