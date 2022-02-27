خبر في الجول - الزمالك قد يستعين بـ أيمن طاهر في هذه الحالة

يفكر الزمالك في الاستعانة بقدرات أيمن طاهر في منصب مدرب حراس المرمى.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يفكر في تواجد أيمن طاهر حال رحيل البرازيلي أرتور أوليفيرا مدرب الحراس الحالي.

وخسر الزمالك أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن مرتضى منصور بعدها ثلاث قرارت هامة بخصوص الفريق على رأسها إيقاف المستحقات وتحويل كارتيرون للتحقيق. (طالع التفاصيل)

وقرر رئيس النادي تأجيل اجتماعه مع كارتيرون إلى الغد. (تعرف على السبب)

ومن المنتظر أن يعلن مرتضى منصور عن قرارات هامة في مداخلة بعد قليل. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود سيتواجدان في مران الزمالك غدا. (طالع التفاصيل)

ويلعب الزمالك مع الوداد المغربي في القاهرة في الجولة الرابعة.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للمجموعة برصيد نقطتين من تعادل مع بترو أتليتكو وساجرادا وهزيمة أمام الوداد.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.