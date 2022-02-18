تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 15:15

كتب : FilGoal

صلاح ماني مصر السنغال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تعديل موعد مباراة الإياب بين مصر والسنغال في المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم رسميا.

ووافق كاف على تأخير موعد مباراة الإياب لمدة 24 ساعة، ليقام في يوم 29 مارس المقبل بدلا من يوم 28 مارس.

وستكون مباراة الذهاب في مصر يوم الجمعة 25 مارس بتمام الساعة السابعة والنصف مساء.

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من جهة أخرى، ستكون مباراة الإياب يوم 29 مارس في السنغال بتمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر.

الاتحاد السنغالي أعلن بدوره تعديل موعد مباراة الإياب لتقام في يوم 29 مارس رسميا. السنغاليون بدورهم أعلنوا توقيت المباراتين ليكون الذهاب في السابعة مساء بتوقيت السنغال -التاسعة بتوقيت مصر- والإياب في الخامسة مساء بتوقيت السنغال -السابعة بتوقيت مصر-.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قدم طلبا رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تعديل موعد مباراة الإياب، لتقام يوم 29 مارس بدلا من يوم 28 مارس. (طالع التفاصيل)

وكشف اتحاد الكرة في وقت سابق لـFilGoal.com عن طلب حضور 50 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال. (طالع التفاصيل)

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