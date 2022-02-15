خبر في الجول – طلب رسمي من اتحاد الكرة لتعديل موعد مباراة السنغال

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 19:07

كتب : أحمد الخولي

مصر × السنغال

تقدم اتحاد الكرة بطلب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتعديل موعد مباراة إياب تصفيات كأس العالم ضد السنغال.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد تقدم رسميا بطلب لتقام المباراة يوم 29 مارس، عوضا عن يوم 28 مارس.

ويقام اللقاء الأول في القاهرة، يوم 25 مارس.

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ويواجه الفراعنة أسود التيرانجا في استاد القاهرة يوم 25 مارس المقبل، في التاسعة مساءا.

ويقام لقاء الإياب على ملعب ديامناديو بضواحي العاصمة السنغالية داكار يوم 28 مارس في التاسعة مساءا.

ويطمح منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عموما.

وفي وقت سابق وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "الاتحادات تعلم مواعيد الدور الحاسم من التصفيات منذ أيام، ومنذ ذلك الحين تحفظت بعض المنتخبات على المواعيد وذلك بسبب الفارق في الأيام وهو 3 أيام مقابل عدد ساعات السفر بين الدول".

وأوضح "فيفا قد يراعي ذلك في حالة أن تقدمت المنتخبات بطلب تعديل للمواعيد خاصة أننا علمنا أنها ليست نهائية".

وأتم "ما علمناه أن التأكيد النهائي للمواعيد سيكون الأسبوع المقبل لذلك سنتحدث مع فيفا في حالة وجود فرصة للنظر من جديد في إجراء تعديلات تساعد المنتخبات على الراحة".

السنغال مصر تصفيات كأس العالم
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