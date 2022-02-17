بناء على طلب كيروش.. رابطة الأندية تعلن تقديم مباريات الجولة 13 وموعد الكأس

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية تقديم مباريات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري لغير المشاركين في البطولات الإفريقية.

وأشار بيان رابطة الأندية إلى أن ذلك القرار جاء بالتنسيق مع اتحاد الكرة وبناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كيروش.

وكان من المفترض أن تتوقف مسابقة الدوري بداية من يوم 9 مارس على أن تقام مباريات دور الـ32 من كأس مصر في الفترة من 14 إلى 17 مارس المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال ذهابا يوم 25 مارس على استاد القاهرة وإيابا يوم 29 من الشهر نفسه من أجل التأهل إلى كأس العالم 2022.

وجاء بيان رابطة الأندية كالآتي:

"حرصا من رابطة الأندية المحترفة على المصلحة العامة وفي إطار التعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري لمساندة المنتخب الوطني، تم تقديم مواعيد مباريات الجولة 13 في الدوري المصري دعما للمنتخب من أجل حلم المونديال".

"وجاء ذلك بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش بتقديم مباريات الأندية غير المشاركة في البطولات الإفريقية لإعطاء الفرصة لاختيار أفضل قائمة للانضمام إلى معسكر المنتخب قبل مواجهة السنغال".

وتقام مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر خلال الفترة من 11 إلى 15 من مارس المقبل.

وبذلك يكون موعد مباريات الجولة 13 كالآتي:

الثلاثاء 15 مارس

فيوتشر × سموحة

الأربعاء 16 مارس

الجونة × المقاولون

الاتحاد × الإسماعيلي

إنبي × سيراميكا كليوباترا

الخميس 17 مارس

فاركو × البنك الأهلي

إيسترن كومباني × طلائع الجيش