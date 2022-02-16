اتحاد الكرة يكشف موقف الحضور الجماهيري ضد السنغال.. وخطوات تأجيل مباراة الإياب

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 00:03

كتب : بسام أبو بكر

الجماهير المصرية في استاد القاهرة لحضور افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والمتحدث الرسمي له، عن خطوات الجبلاية لضمان حضور أكبر عدد لمباراة السنغال في ذهاب الدور المؤهل إلى كأس العالم 2022.

وقال العطار لـ FilGoal.com: "بالطبع نبحث وجود الجمهور كامل العدد أو برقم كبير في استاد القاهرة ضد السنغال. فتحنا خطوط اتصال مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة للوصول لأفضل عدد ممكن لمساندة المنتخب".

وأوضح "لن نفقد الأمل في العدد الكبير، لأن كيروش يريد ملعبا ممتلئا لمساندة المنتخب".

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وكان اتحاد الكرة قد طلب حضور 50 ألف مشجع للمباراة التي ستقام يوم 25 مارس في استاد القاهرة.

وكذلك، شرح العطار خطوات طلب تأجيل مباراة الإياب، المقررة يوم 28 مارس في داكار، في تصريحات لقناة صدى البلد: "قدمنا كل الأسباب المنطقية بشأن تأجيل مباراة الإياب ضد السنغال، لأن رحلة الطيران المباشرة بين القاهرة وداكار وحدها مدتها 8 ساعات. نتمنى الموافقة على طلبنا".

وأضاف "توجيه الشكر لجهاز المنتخب الأولمبي لترشيد النفقات وغياب الارتباطات حتى مارس 2023.

وأتم "لا أعتقد أن هناك تعيين لجهاز فني جديد للمنتخب الأولمبي في الفترة القريبة المقبلة".

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