إنبي يعلن استدعاء مروان داوود لـ منتخب مصر

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي عن استدعاء مروان داوود ظهير أيسر الفريق إلى صفوف منتخب مصر.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات للصحفيين: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة قبل دقائق، يفيد باستدعاء مروان داوود إلى منتخب مصر".

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وسيكون مروان داوود بديلا لـ محمد حمدي في صفوف منتخب مصر بعد إصابة الأخير.

مروان داوود كان ضمن قائمة منتخب مصر الأولية لبطولة أمم إفريقيا من 40 لاعبا، وبعد أن شارك في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر.

صاحب الـ24 عاما يملك مباراتين دوليتين. سجل فيهما هدفا في شباك الأردن.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم صباح اليوم الجمعة عن إصابة محمد حمدي في الركبة وتقدم مصر بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستبداله. (طالع التفاصيل)

وأظهرت المسحات إصابة 8 حالات بـ كورونا في منتخب مصر اليوم الجمعة، بينهم عصام الحضري مدرب الحراس، ومحمد أبو جبل حارس الفريق، والمدير الإداري، وعلي محمد علي الإداري، وأحد عمال المهمات، وجيرارد مور محلل الأداء، ومصطفى صادق أخصائي التأهيل، بجانب إبراهيم عادل المنضم للمعسكر اليوم، قبل أن يتبين إصابته.

ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر إلى الكاميرون صباح غد السبت للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2021.

ويلتقي منتخب مصر مع نيجيريا يوم 11 يناير الجاري في الجولة الأولى.