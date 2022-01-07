المنتخب يعلن: إصابة إبراهيم عادل بكورونا وطلب استبدال محمد حمدي.. وإيجابية مسحة 3 إداريين

الجمعة، 07 يناير 2022 - 16:52

كتب : بسام أبو بكر

إبراهيم عادل - بيراميدز - المصري - الصور من المركز الإعلامي لبيراميدز

أصدر محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر بيانا اليوم الجمعة عن طريق اتحاد الكرة كشف فيه إصابة إبراهيم عادل لاعب الفراعنة بفيروس كورونا.

وكانت المسحة التي أجريت لمنتخب مصر أثبتت إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب الحراس ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق.

وأشار طبيب منتخب مصر إلى أن مسحة محمد صلاح المدير الإداري وعلي محمد علي إداري الفريق وأحد عمال المهمات جاءت إيجابية وتم عزلهم.

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هذا بالإضافة لاستمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الأداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بالفيروس قبل تجمع المنتخب ولم ينضما للمعسكر منذ البداية.

وأوضح أبو العلا أنه تم استدعاء الثلاثة لاعبين الاحتياطيين مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي للكشف عليهم تحسبا لأي موقف وجاءت نتائج فحصهم كالتالي:

** تبين أن اللاعب محمد حمدي مصاب في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب وتم اجراء الآشعات اللازمة له للتقدم بها إلى الكاف للمطالبة بإجراء استبدال حسب اللوائح المنظمة.

** إيجابية مسحة ابراهيم عادل وتم اتخاذ اللازم.

وكانت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد كلفت شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وعمرو سالمان إداري المنتخب الوطني لكرة الصالات بمصاحبة بعثة المنتخب غدًا حيث تم انهاء كافة الاجراءات اللازمة لسفرهما.

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