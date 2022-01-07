خبر في الجول – استياء من كيروش بسبب الزيارات الخارجية لمنتخب مصر

الجمعة، 07 يناير 2022 - 19:36

كتب : بسام أبو بكر

مران منتخب مصر - 2 يناير

أبدى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر استيائه من الزيارات الخارجية لمعسكر الفريق خلال الفترة الأخيرة، وطالب بمنعها.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كيروش أبلغ جمال علام رئيس اتحاد الكرة بعدم رضاه عن الزيارات الخارجية للمنتخب، ويريد منعها حتى نهاية البطولة.

كيروش يرى بأن الأمور كانت جيدة داخل معسكر المنتخب، حتى بدأت الزيارات الخارجية، لذلك يريد استعادة الهدوء.

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من جهة أخرى، كشف مصدر داخل منتخب مصر عن تعجب كيروش من تركيز أعضاء اتحاد الكرة على نقطة الذهاب للفوز بأمم إفريقيا.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "كارلوس كيروش تفاجئ بأعضاء اتحاد الكرة يركزون على نقطة الذهاب للفوز بأمم إفريقيا، وكان رده بأن لم يقل يوما عكس ذلك. هو الآخر يريد المنافسة على البطولة بطبيعة الحال".

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد قد زار بعثة منتخب مصر أمس الخميس، لإظهار مؤازرته قبل السفر إلى الكاميرون.

وأظهرت المسحات إصابة 8 حالات بـ كورونا في منتخب مصر اليوم الجمعة، بينهم عصام الحضري مدرب الحراس، ومحمد أبو جبل حارس الفريق، والمدير الإداري، وعلي محمد علي الإداري، وأحد عمال المهمات، وجيرارد مور محلل الأداء، ومصطفى صادق أخصائي التأهيل، بجانب إبراهيم عادل المنضم للمعسكر اليوم، قبل أن يتبين إصابته.

ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر إلى الكاميرون صباح غد السبت للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2021.

ويلتقي منتخب مصر مع نيجيريا يوم 11 يناير الجاري في الجولة الأولى.

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