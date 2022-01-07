خبر في الجول - تفاصيل إصابة محمد حمدي وإبراهيم عادل

تعرض ثنائي بيراميدز محمد حمدي وإبراهيم عادل المُضاف لقائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021 للإصابة، قبل يوم واحد من سفر البعثة المصرية للكاميرون.

محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أوضح إصابة إبراهيم عادل بفيروس كورونا، ومحمد حمدي مصاب في الركبة. (طالع التفاصيل)

الثنائي المُضاف لقائمة منتخب مصر رفقة مروان حمدي لم يكن سيسافر إلى الكاميرون غدا السبت رفقة بعثة منتخب مصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إصابة محمد حمدي: جزع في الرباط الداخلي للركبة، وسينتظر 10 أيام لعمل أشعة إجهادية.

وإذا جاءت نتيجة الأشعة سليمة سيبدأ في غضون 4-5 أيام التأهيل للعودة لخوض المباريات.

إذا هل يحق لمنتخب مصر استبداله؟ الإصابة قوية وبالتالي يحق للمنتخب أن يستبدله.

بيراميدز خاض مباراتين وديتين استعدادا لكأس الرابطة المصرية التي تقام لأول مرة، أمام الكونغو الديموقراطية يوم الأربعاء الماضي ثم أمس الخميس أمام البنك الأهلي.

حمدي خاض مباراة البنك الأهلي أمس وتعرض للإصابة خلالها.

وعلم FilGoal.com أيضا موقف إبراهيم عادل والذي شارك في مباراة الكونغو الديموقراطية ولم يشعر بأي أعراض خلال تلك المباراة حتى أمس.

وتفاجئ مسؤولو بيراميدز من إعلان منتخب مصر إصابة لاعب الفريق بكورونا، وسيتم إجراء مسحة جديدة له للتأكد من النتيجة.

الثنائي لم يكن مقررا له أن يسافر رفقة بعثة منتخب مصر إلى الكاميرون لخوض كأس الأمم الإفريقية التي ستبدأ يوم الأحد المقبل.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة نيجيريا.