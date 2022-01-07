طبيب المنتخب يكشف موقف المصابين بكورونا من السفر إلى الكاميرون

الجمعة، 07 يناير 2022 - 19:30

كتب : أحمد الخولي

محمد أبو العلا

أوضح محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر موقف المصابين بفيروس كورونا من السفر إلى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وتعرض 8 أشخاص من بينهم محمد أبو جبل وإبراهيم عادل للإصابة بفيروس كورونا ضمن 8 حالات جاءت نتيجتها إيجابية. (طالع التفاصيل)

وقال أبو العلا لـ FilGoal.com: "عندما تتحول إيجابية مسحات المصابين إلى سلبية، يحق لهم السفر إلى الكاميرون وفقا لبروتكول الاتحاد الإفريقي".

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وأضاف "لا توجد حالات إيجابية أخرى في صفوف منتخب مصر قبل السفر".

وأوضح أبو محمد أبو العلا لـ FilGoal.com من قبل عن بروتوكول كاف:

"يوجد بروتوكول طبي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص بطولة أمم إفريقيا المقبلة، وتم إخطار كافة الفرق به".

"الشخص المصاب بـ كورونا وتكون نتيجة إيجابية، لا يحق له المشاركة طبعا ويُعزل في مكان منفصل، سواء في غرفته بالفندق مثلا أو في المستشفى إذا استدعت حالته ذلك".

"علاج الشخص المصاب بـ كورونا يكون بمعرفة الجهاز الطبي لكل منتخب، ولا علاقة لـ كاف بذلك".

"في الدوري الإنجليزي بمجرد تحول عينة اللاعب إلى سلبية، يكون له الحق في المشاركة، لكن في بطولة أمم إفريقيا يتطلب الأمر مزيدا من الاشتراطات".

"اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي تشترط خضوع اللاعب إلى رسم قلب، وموجات صوتية، وأشعة رنين مغناطيسي على القلب، وفي حالة ثبوت سلامة تلك الفحوصات، يكون من حق اللاعب المشاركة مباشرة في المباراة التالية".

ما سبق يعني بأن أي لاعب يصاب حاليا بـ كورونا سواء في منتخب مصر أو المنتخبات الأخرى، سيكون بمقدوره اللحاق بالبطولة حتى لو غاب عن المباراة الأولى منها.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة نيجيريا.

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