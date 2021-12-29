رئيس الإسماعيلي: تلقينا أكثر من عرض لضم شكري نجيب.. وهناك غش حدث في قضية إبراهيم حسن

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 10:37

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

كشف يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي عن وجود أكثر من عرض للاعبه شكري نجيب وأن النادي سيوافق على أحدها مشيرا إلى أن هناك غش فيما يخص الحكم الذي حصل عليه نادي النجوم ضد الدراويش في قضية إبراهيم حسن.

وأوقف الإسماعيلي لاعبه في وقت سابق بسبب شجار مع أحد زملائه في الفريق. (طالع التفاصيل)

وكشف رئيس الإسماعيلي في وقت سابق كواليس عدم التجديد للاعب. (طالع التفاصيل)

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وقال يحيى الكومي في تصريحات لقناة المحور: "هناك أكثر من عرض تم تقديمه للإسماعيلي ونحن في مرحلة المفاوضات النهائية، قلت أن شكري نجيب تم عرضه للبيع بعد عدم رغبته في التجديد".

وأضاف "هناك عروض من فاركو وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وأكثر من ناد آخر. سنقبل أحد هذه العروض لرحيل اللاعب، عرضنا عليه أن يكون صاحب أكبر عقد في الفريق مثل باهر المحمدي وأن يحصل على مقدم عقده كاملا ولكنه لم يوافق. وجهة نظري أنه مع المجلس الماضي وقع على بياض وحصل على مقابل قليل وهو ما أغضبه".

ورد الأهلي في وقت سابق على أخبار ارتباطه بشكري نجيب. (طالع التفاصيل)

وواصل بخصوص قضية إبراهيم حسن: "توجد قضية في المحكمة الدولية وهناك استئناف بغض النظر عن تطبيق خصم الثلاث نقاط من عدمها".

نادي النجوم طالب اتحاد الكرة بتنفيذ العقوبة ضد الإسماعيلي. (طالع التفاصيل)

واستكمل "هناك بطلان للحكم في القانون المصري بسبب وجود غش في الحكم، نادي النجوم أزال أحد البنود حيث كان من المفترض أن يتم الاحتكام لمركز التحكيم المصري بعد اتحاد الكرة وليس للمحكمة الرياضية الدولية وهو ما تمت إزالته من ترجمة المادة أثناء تقديم الشكوى".

وأتم "هناك إجراءات قانونية سنقوم باتخاذها، ورأيي الشخصي أنه لا يمكن لاتحاد الكرة إيقافنا من القيد لأن هناك قضية مع المحكمة الرياضية الدولية وأعتقد أنه سيكون إجراء قانوني آخر بسبب الغش وهذا هذا أمر جنائي يمكن أن يعاقب عليه رئيس نادي النجوم".

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