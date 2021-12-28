رئيس الإسماعيلي يكشف موقف شكري نجيب واحتمالية ضم كهربا من الأهلي

أعلن يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي عدم لعب شكري نجيب مهاجم الفريق، مع الدراويش مرة أخرى.

وقال الكومي في عبر قناة صدى البلد: "شكري نجيب لاعب جيد، ولكن هناك مشكلة ما. قد تكون عائلية حسب وصفه، عرضنا عليه أن يكون صاحب أعلى عقد في النادي ورفض ذلك".

وأكمل "عقد نجيب ينتهي بنهاية الموسم، اللاعب يراوغنا. لن يشارك معنا مرة أخرى، ولو أتى له عرضا وافق عليه، سنوافق نحن أيضا. لو رغب أي ناد في ضمه لن نمانع".

مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: تحويل شكري نجيب إلى التحقيق بعد اشتباكه مع زميله

وانتقل الكومي للحديث عن استعارة لاعبين من الأهلي في يناير قائلا: "قدمنا طلبا لضم اثنين لاعبين من الأهلي. أتمنى موافقتهم. تحدثت مع خالد مرتجي (أمين الصندوق) ومحمود الخطيب رئيس النادي. من الممكن أن يكون كهربا في الحسابات".

وأضاف الكومي "النادي تلقى مليار و250 مليون جنيه في 4 سنوات، لسنا ناديا فقيرا. المشكلة أننا لا نعرف أن نضع الأموال في المكان المناسب. اللاعبون يحصلون على أرقام كبيرة، ولا نعرف سبب سوء الأداء".

وكشف "براون المدير الفني طلب التعاقد في مراكز وليس أسماء. يرغب في ضم إثنين في الهجوم وظهير أيسر ولاعب خط وسط".

وأتم "ثنائي خط الهجوم من بينهم البوليفي كارميلو ألجارناز أحدث صفقات النادي، هو لاعب دولي".