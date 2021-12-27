مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: تحويل شكري نجيب إلى التحقيق بعد اشتباكه مع زميله

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي تحويل شكري نجيب مهاجم الفريق إلى التحقيق بعد واقعة اشتباكه مع أحمد مصطفى زميله في صفوف الفريق.

شكري نجيب النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وكان خوان براون المدير الفني للفريق طرد شكري نجيب وأحمد مصطفى من مران اليوم الإثنين عقب اشتباكهما خلاله.

وقال المصدر –الذي طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "تم تحويل شكري نجيب للتحقيق بعد تلك الواقعة وسنعلن عن النتائج خلال الفترة المقبلة".

وفي سياق آخر تحدث المصدر عن رفض تجديد شكري نجيب لتعاقده وقال: "مجلس الإدارة خير اللاعب بين التجديد أو توفير عقد انتقال له".

وأردف "لكن اللاعب لم يحدد موقفه ويبدو أنه يريد الاستمرار لنهاية الموسم ثم الرحيل بنهاية تعاقده الحالي".

وأكمل "الإدارة لن توافق على ما يقوم به اللاعب بعدم حسمه لموقفه".

وينتهي تعاقد شكري نجيب بنهاية الموسم الجاري، وسجل اللاعب هدفا وحيدا في سبع مباريات خاضها مع الدراويش بالدوري.