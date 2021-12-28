النجوم يطالب اتحاد الكرة الالتزام بتنفيذ عقوبة إيقاف القيد لـ الإسماعيلي

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 21:07

كتب : رضا السنباطي

إبراهيم حسن

أعلن نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة بأنه تقدم بمذكرة رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم للتأكيد على تنفيذ عقوبة إيقاف قيد اللاعبين الجدد للنادي الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة والمعتمدة سلفاً من قبل لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم.

ويأتي ذلك بعد رفض مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لتطبيق العقوبة الموقعة عليه من المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) بشأن اللاعب إبراهيم حسن.

وأوضح محمد الطويلة بأن نادي النجوم سيتخذ جميع الإجراءات القانونية التي أقرتها لجنة الإنضباط بإتحاد الكرة تطبيقاً لقرار المحكمة الرياضية الدولية (الكاس).

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وشدد أن ذلك بعد زوال أسباب شكوى النادي الاسماعيلي أمام المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) بقرار خصم ثلاث نقاط التي وُقعت على النادي الإسماعيلي.

إذ أن انتهاء الموسم الماضي قد زالت معه أسباب الشكوى، الأمر الذي يستدعي الرجوع لتطبيق قرار المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) بما يتوافق مع لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الخاصة بالعقوبات الرياضية وفقا لنادي النجوم.

وأشار الطويلة إلى أنه في حال عدم إلتزام النادي الإسماعيلي بالسداد خلال فترة إيقاف القيد بإنتقالات اللاعبين الشتوية ، فإن لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تُلزم بتنفيذ العقوبات الرياضية بالبدء في خصم نقاط طبقاً لما قررته لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم.

الإسماعيلي إبراهيم حسن النجوم
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