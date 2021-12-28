الأهلي يرد على أنباء التفاوض لضم شكري نجيب

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ما تردد عن تفاوض الأهلي مع شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي.

وقال أمير توفيق في تصريحات صحفية: "ما يتردد عن تفاوض الأهلي مع شكري نجيب عار تماما من الصحة وبعيد عن الواقع".

وأضاف "شكري نجيب لاعب متميز ولكنه لم يدخل حسابات الجهاز الفني للأهلي لا من قريب ولا من بعيد".

وأتم "الفريق يضم مجموعة من المهاجمين المتميزين أصحاب القدرات العالية".

وشارك شكري نجيب في 7 مباريات مع الإسماعيلي هذا الموسم سجل خلالها هدفا واحدا.

يذكر أن الأهلي تعادل أمام فيوتشر في آخر مبارياته في الدوري قبل التوقف ليرتفع رصيده للنقطة 9 في الصدارة بفارق الأهداف عن الزمالك.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.