إيتو: ثقتي كبيرة للغاية في نجاح أمم إفريقيا

يؤمن صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بقدرة بلاده على تحقيق النجاح في تنظيم كأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل في ظل المطالب بتأجيل البطولة.

حتى الآن تحوم الشكوك حول مستقبل بطولة أمم إفريقيا المقبلة بين التأجيل والإلغاء أو أن تبدأ في موعدها.

وقال إيتو في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "من القاهرة إلى كيب تاون، يأتي بعض أعظم لاعبي كرة القدم في العالم من إفريقيا".

وأضاف "كأس الأمم الأفريقية هو احتفال بالفخر والأخوة الإفريقية والأهم من ذلك كله حبنا للعبة كرة القدم".

وأتم نجم برشلونة السابق "ثقتي كبيرة للغاية في نجاح بطولة الأمم الإفريقية".

From Cairo to Cape Town, some of the world’s greatest football players come from Africa. The Africa Cup of Nations is a celebration of pride, of African brotherhood and most of all, our love for the game. I have the utmost faith in the success of #CAN2021. pic.twitter.com/UINjq0ljoY — Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) December 21, 2021

إيتو: يورو 2020 أقيمت أثناء جائحة كورونا.. ولا أجد سببا مقنعا لتأجيل أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تقام بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.

وأعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الإثنين، أن كأس أمم إفريقيا 2021 ستبدأ في موعدها بشكل طبيعي. (طالع التفاصيل)

ويتفهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أهمية كأس أمم إفريقيا، ولكنه يرى أن نقلها لتُلعب في شهر سبتمبر، سيحل مشاكل كثيرة للأندية الأوروبية. (طالع التفاصيل)

النسخة الأخيرة من البطولة أقيمت بمصر في صيف 2019 بعد سحب شرف تنظيمها من الكاميرون.