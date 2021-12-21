إيتو: يورو 2020 أقيمت أثناء جائحة كورونا.. ولا أجد سببا مقنعا لتأجيل أمم إفريقيا

يرى صامويل إيتو رئيس اتحاد الكاميرون لكرة القدم أنه لا يوجد سببا لإلغاء كأس الأمم الإفريقية 2022.

ومن المقرر أن تبدأ البطولة في التاسع من يناير المقبل، وحتى الآن تحوم الشكوك حول مستقبلها بين التأجيل والإلغاء أو أن تبدأ في موعدها.

وقال صامويل إيتو عبر "كانال بلوس" الفرنسية: "لا أرى سببا لعدم إقامة كأس أمم إفريقيا".

وأضاف "الاتحاد الذي أمثله يدافع بكل طاقته عن إقامة هذه البطولة الإفريقية".

وأوضح "عذر لإلغائها؟ ما هو؟ إذا كانت يورو 2020 قد أقيمت في قلب الجائحة بملاعب ممتلئة؟ لم يحدث أي شيء ولعبت البطولة في مدن أوروبية عديدة".

وأتم "لماذا لا تقام كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون؟ أعطوني سببا مقنعا واحدا، وإلا فأنتم تقولون لنا إننا الطرف الأدنى ويجب أن نخضع كما يتم معاملتنا دائما. لنقل الأشياء بصورة واضحة".

#TDA 🌍 - Le nouveau président de la FECAFOOT 🇨🇲, @SamuelEtoo, se livre sur la tenue ou non de la prochaine CAN. Et il ne cache pas son exaspération.. #CAN2021 pic.twitter.com/y5cpXw3wPl — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) December 20, 2021

وأعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أمس الإثنين، أن كأس أمم إفريقيا 2021 ستبدأ يوم 9 يناير. (طالع التفاصيل)

ويتفهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أهمية كأس أمم إفريقيا، ولكنه يرى أن نقلها لتُلعب في شهر سبتمبر، سيحل مشاكل كثيرة للأندية الأوروبية. (طالع التفاصيل)