رئيس كاف: علينا أن نبدأ كأس أمم إفريقيا يوم 9 يناير

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن كأس أمم إفريقيا 2021 ستبدأ يوم 9 يناير.

وقال موتسيبي في تصريحات من ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي في حضور مراسل FilGoal.com: " هل ستكون كأس أمم إفريقيا يوم 9 يناير؟ سأكون موجودا في الكاميرون يوم 7 يناير والجميع كذلك، إذا علينا أن نبدأ البطولة يوم 9 يناير".

وتحدث موتسيبي قائلا: "رسالتي في نهاية الجمعية العمومية الماضية بالقاهرة، كانت أننا سنلتقي بعد أسابيع قليلة في الكاميرون".

وشدد "فخور ومتحمس جدا بعمل الكاميرون من أجل تنظيم البطولة، هناك التزام وتركيز كبير على ذلك وحدث تطور كبير في ذلك الأمر. مستعدون لكي يرى العالم الأمور الأفضل في كرة القدم الإفريقية، والضيافة الإفريقية. ستكون كأس الأمم الإفريقية الأكثر نجاحا".

وأتم "أنا واثق ومتحمس، وفخور بالعمل الذي تم إتمامه".

وفي وقت سابق، استقر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على إقامة أمم إفريقيا في موعدها بالكاميرون.

ومن المقرر أن تقام منافسات أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل في الكاميرون.

وعلم FilGoal.com أن نهاية اجتماع اللجنة التنفيذية لـ كاف بإقامة البطولة في موعدها بأغلبية التصويت.