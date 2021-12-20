إنفانتينو: نفهم أهمية كأس أمم إفريقيا.. ولكن نقلها لسبتمبر سيحل مشاكل الأندية الأوروبية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 20:32

كتب : FilGoal

إنفانتينو

يتفهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أهمية كأس أمم إفريقيا، ولكنه يرى أن نقلها لتُلعب في شهر سبتمبر، سيحل مشاكل كثيرة للأندية الأوروبية.

وقال إنفانتينو في اجتماع مع 207 اتحاد محلي أعضاء في فيفا: "كأس الأمم الإفريقية تُلعب كل عامين، ونحن نفهم أهميتها. قبل أعوام قليلة لم يكن أحدا يهتم بأن البطولة تُلعب في الشتاء ولكن الآن أصبح الأمر مشكلة لأن لاعبين أفارقة كثر يلعبون لأندية كبرى".

وأضاف "تلك الأندية تخسر لاعبيها خلال فترة هامة من الموسم. إذا استطعنا تغيير الرزنامة، والتأكد من لعب كأس الأمم الإفريقية خلال نافذة سبتمبر الدولية بدلا من يناير وفبراير، سنحل مشكلة كبيرة لدوريات كثيرة تضم لاعبين أفارقة".

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وأتم "لا أريد الحديث عن وجود أعداء أو حرب، ولكن عن أمر يمكننا تجربته، وعلينا البحث عن أفضل حل معا".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن كأس أمم إفريقيا 2021 ستبدأ يوم 9 يناير.

وقال موتسيبي في تصريحات من ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي في حضور مراسل FilGoal.com: " هل ستكون كأس أمم إفريقيا يوم 9 يناير؟ سأكون موجودا في الكاميرون يوم 7 يناير والجميع كذلك، إذا علينا أن نبدأ البطولة يوم 9 يناير".

وتحدث موتسيبي قائلا: "رسالتي في نهاية الجمعية العمومية الماضية بالقاهرة، كانت أننا سنلتقي بعد أسابيع قليلة في الكاميرون".

وشدد "فخور ومتحمس جدا بعمل الكاميرون من أجل تنظيم البطولة، هناك التزام وتركيز كبير على ذلك وحدث تطور كبير في ذلك الأمر. مستعدون لكي يرى العالم الأمور الأفضل في كرة القدم الإفريقية، والضيافة الإفريقية. ستكون كأس الأمم الإفريقية الأكثر نجاحا".

وأتم "أنا واثق ومتحمس، وفخور بالعمل الذي تم إتمامه".

وفي وقت سابق، استقر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على إقامة أمم إفريقيا في موعدها بالكاميرون.

ومن المقرر أن تقام منافسات أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل في الكاميرون.

وعلم FilGoal.com أن نهاية اجتماع اللجنة التنفيذية لـ كاف بإقامة البطولة في موعدها بأغلبية التصويت.

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