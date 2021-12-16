تأجيل 4 مباريات جديدة في الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل 4 مباريات في الجولة الثامنة عشر من البريميرليج بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت الرابطة قد أعلنت تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، لتصبح عدد المباريات المؤجلة 5.

وجاءت المباريات الأربعة كالآتي:

ساوثامبتون × برينتفورد – يوم السبت

واتفورد × كريستال بالاس – يوم السبت

وست هام يونايتد × نورويتش سيتي – يوم السبت

إيفرتون × ليستر سيتي – يوم الأحد

The #PL Board has postponed a further four matches due to be played this weekend because of an increase in positive COVID-19 cases Full details: https://t.co/9rUcsajUAj#SOUBRE | #WATCRY | #WHUNOR | #EVELEI pic.twitter.com/NeoGSHSF6t — Premier League (@premierleague) December 16, 2021

وتأجلت مباراة توتنام ضد ليستر سيتي أيضا اليوم، ومن قبلها مانشستر يونايتد وبرينتفورد وبيرنلي أمام واتفورد في الجولة 17.

وأوضح البيان أسباب تأجيل المباريات:

يعاني نادي برينتفورد من تفشي فيروس كورونا بشكل مستمر. وقد أدى ذلك إلى إغلاق مقر تدريبات الفريق مما يعني أنهم غير قادرين على الاستعداد لمباراة السبت.

يعاني نادي واتفورد أيضا تفشي المرض بشكل مستمر، مما أدى إلى إغلاق مقر تدريبات الفريق وعدم توفر عدد كاف من اللاعبين لإكمال مباراتهم.

نوريتش سيتي لديه عدد غير كاف من اللاعبين المتاحين لإكمال مباراتهم بسبب فيروس كورونا والإصابات والأمراض الأخرى.

يعاني ليستر سيتي من تفشي فيروس كورونا داخل الفريق مما ترك النادي مع عدد غير كافٍ من اللاعبين المتاحين لإقامة المباراة. تم إغلاق ملعب التدريب الأول للفريق هذا الصباح للمساعدة لاحتواء تفشي المرض.

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