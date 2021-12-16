تأجيل 4 مباريات جديدة في الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 20:57

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإنجليزي 2016

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل 4 مباريات في الجولة الثامنة عشر من البريميرليج بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت الرابطة قد أعلنت تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، لتصبح عدد المباريات المؤجلة 5.

وجاءت المباريات الأربعة كالآتي:

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ساوثامبتون × برينتفورد – يوم السبت

واتفورد × كريستال بالاس – يوم السبت

وست هام يونايتد × نورويتش سيتي – يوم السبت

إيفرتون × ليستر سيتي – يوم الأحد

وتأجلت مباراة توتنام ضد ليستر سيتي أيضا اليوم، ومن قبلها مانشستر يونايتد وبرينتفورد وبيرنلي أمام واتفورد في الجولة 17.

وأوضح البيان أسباب تأجيل المباريات:

يعاني نادي برينتفورد من تفشي فيروس كورونا بشكل مستمر. وقد أدى ذلك إلى إغلاق مقر تدريبات الفريق مما يعني أنهم غير قادرين على الاستعداد لمباراة السبت.

يعاني نادي واتفورد أيضا تفشي المرض بشكل مستمر، مما أدى إلى إغلاق مقر تدريبات الفريق وعدم توفر عدد كاف من اللاعبين لإكمال مباراتهم.

نوريتش سيتي لديه عدد غير كاف من اللاعبين المتاحين لإكمال مباراتهم بسبب فيروس كورونا والإصابات والأمراض الأخرى.

يعاني ليستر سيتي من تفشي فيروس كورونا داخل الفريق مما ترك النادي مع عدد غير كافٍ من اللاعبين المتاحين لإقامة المباراة. تم إغلاق ملعب التدريب الأول للفريق هذا الصباح للمساعدة لاحتواء تفشي المرض.

وأعلنت رابطة الأندية الإنجليزية تطبيق "البروتوكولات الحمراء" للتعامل مع أوميكرون. (طالع التفاصيل)

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانا أوضحت فيه استمرار الموسم الجاري من المسابقة بشكل طبيعي في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل موسع في صفوف بعض أندية الدوري. (طالع التفاصيل)

الدوري الإنجليزي تفشي فيروس كورونا
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