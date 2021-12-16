رابطة الأندية الإنجليزية تعلن تطبيق "البروتوكولات الحمراء" للتعامل مع أوميكرون

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية اتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة من حيث الأمان للتعامل مع تفشي جائحة كورونا بين صفوف اللاعبين والأجهزة الفنية.

وقالت رابطة الأندية المسؤولة عن الدرجات الأقل أيضا: "كل الأندية البالغ عددها 72 ستصبح مطالبة بتطبيق البرتوكولات الحمراء بخصوص تدريبات الفريق الأول".

وأضاف البيان "إجراءات التباعد الاجتماعي ستكون ضرورية خارج إطار الحصص البدنية".

وبعد سلسلة تأجيل المباريات في الآونة الأخيرة، رفضت رابطة البريميرليج الحديث صراحة عن إمكانية إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، متمسكة باستمرار الجدول.

وقالت الرابطة في بيان مقتضب: "مع الأخذ في الاعتبار أن عددا من الأندية يمر بتفشي فيروس كوفيد 19، ينوي الدوري إكمال جدوله الحالي بالطرق الآمنة الممكنة".

وأوضح "الصحة والسلامة لكل الأطراف المعنية تبقى أولويتنا".

وأعلنت رابطة البريميرليج اليوم عن تأجيل مباراة ليستر سيتي وتوتنام هوتسبر ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر الجاري حاليا، كما أعلنت عن تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون من الجولة المقبلة.

يأتي ذلك بعد إعلانها أمس عن تأجيل مباراة يونايتد ضد برينتفورد من الجولة 17، كما سبق لها تأجيل مباراتين للسبرز، الأولى ضد برايتون بسبب الجائحة، والثانية ضد بيرنلي بسبب الظروف الجوية.

ووفقا للتقارير، فإن العديد من الأندية تضغط لإيقاف الدوري إلى نهاية العام الميلادي الجاري، حتى تتعافى الأندية من انتشار المتحور الجديد "أوميكرون".