رابطة الأندية الإنجليزية تعلن تطبيق "البروتوكولات الحمراء" للتعامل مع أوميكرون

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 18:57

كتب : FilGoal

جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية اتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة من حيث الأمان للتعامل مع تفشي جائحة كورونا بين صفوف اللاعبين والأجهزة الفنية.

وقالت رابطة الأندية المسؤولة عن الدرجات الأقل أيضا: "كل الأندية البالغ عددها 72 ستصبح مطالبة بتطبيق البرتوكولات الحمراء بخصوص تدريبات الفريق الأول".

وأضاف البيان "إجراءات التباعد الاجتماعي ستكون ضرورية خارج إطار الحصص البدنية".

أخبار متعلقة
رابطة الدوري الإنجليزي في بيان: الموسم مستمر.. وصحة الجميع على رأس أولوياتنا شبكة ESPN: عدد من أندية الدوري الإنجليزي تضغط لتعليق المباريات حتى 9 يناير تأجيل مواجهة مانشستر يونايتد ضد برايتون ليستر يعلن تأجيل مواجهته أمام توتنام في الدوري الإنجليزي

وبعد سلسلة تأجيل المباريات في الآونة الأخيرة، رفضت رابطة البريميرليج الحديث صراحة عن إمكانية إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، متمسكة باستمرار الجدول.

وقالت الرابطة في بيان مقتضب: "مع الأخذ في الاعتبار أن عددا من الأندية يمر بتفشي فيروس كوفيد 19، ينوي الدوري إكمال جدوله الحالي بالطرق الآمنة الممكنة".

وأوضح "الصحة والسلامة لكل الأطراف المعنية تبقى أولويتنا".

وأعلنت رابطة البريميرليج اليوم عن تأجيل مباراة ليستر سيتي وتوتنام هوتسبر ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر الجاري حاليا، كما أعلنت عن تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون من الجولة المقبلة.

يأتي ذلك بعد إعلانها أمس عن تأجيل مباراة يونايتد ضد برينتفورد من الجولة 17، كما سبق لها تأجيل مباراتين للسبرز، الأولى ضد برايتون بسبب الجائحة، والثانية ضد بيرنلي بسبب الظروف الجوية.

ووفقا للتقارير، فإن العديد من الأندية تضغط لإيقاف الدوري إلى نهاية العام الميلادي الجاري، حتى تتعافى الأندية من انتشار المتحور الجديد "أوميكرون".

البريميرليج الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد توتنام
نرشح لكم
العثور على جثة في رحلة البحث عن الوكيل المفقود رابطة الدوري الإنجليزي في بيان: الموسم مستمر.. وصحة الجميع على رأس أولوياتنا شبكة ESPN: عدد من أندية الدوري الإنجليزي تضغط لتعليق المباريات حتى 9 يناير تأجيل مواجهة مانشستر يونايتد ضد برايتون
أخر الأخبار
قرعة دوري الأمم الأوروبية 2022-23 – إيطاليا وألمانيا وإنجلترا في مجموعة الموت 34 دقيقة | أوروبا
تقرير إسباني يكشف سبب عدم إمكانية تأجيل مباراة ريال مدريد وقادش رغم تفشي كورونا 38 دقيقة | الدوري الإسباني
دربي الرياض نصراوي.. أبو بكر وتاليسكا يقودان النصر للفوز على الهلال 50 دقيقة | السعودية
العثور على جثة في رحلة البحث عن الوكيل المفقود ساعة | الدوري الإنجليزي
آس: برشلونة يحدد سعر التخلي عن دي يونج ساعة | الدوري الإسباني
خليلوزيتش: اللاعب الذي لن يحضر لأمم إفريقيا بسبب ضغط ناديه بإمكانه أن يقول للمنتخب "باي باي" ساعة | إفريقيا
رابطة الأندية الإنجليزية تعلن تطبيق "البروتوكولات الحمراء" للتعامل مع أوميكرون ساعة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة 11 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة 4 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع تونس والقنوات الناقلة