رابطة الدوري الإنجليزي في بيان: الموسم مستمر.. وصحة الجميع على رأس أولوياتنا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 17:16

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإنجليزي

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانا أوضحت فيه استمرار الموسم الجاري من المسابقة بشكل طبيعي في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل موسع في صفوف بعض أندية الدوري.

وشهدت الأيام الأخيرة تأجيل أكثر من مباراة بالدوري الإنجليزي بسبب انتشار الفيروس في صفوف أحد الفريقين أو كلاهما.

وجاء بيان رابطة الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

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"تم تأجيل مباراة السبت المقبل بين مانشستر يونايتد وبرايتون من قبل مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي".

"مع الأسف هذه هي رابع مباراة في الدوري يتم تأجيلها هذا الأسبوع بسبب انتشار فيروس كورونا".

"بينما ندرك أن بعض الأندية تعاني من تفشي فيروس كورونا، فإن نية رابطة الدوري هي مواصلة جدول مبارياتها الحالي بأمان".

"تظل صحة الجميع على رأس أولوياتنا".

"فيما يتعلق بمباراة مانشستر يونايتد يوم السبت، لا يزال النادي يعاني من تفشي الفيروس داخل فريقه، مما جعلهم غير قادرين على خوض اللقاء".

"العدد الكبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا أدى إلى إلغاء مباراتهم ضد نادي برينتفورد في وقت سابق من هذا الأسبوع، واليوم تم تأكيد إصابة المزيد من الأشخاص بالفيروس".

"ندرس طلبات تأجيل المباريات كل حالة على حدة، بناءً على القواعد الحالية وإرشادات الحد من انتشار الفيروس الصادرة لجميع الأندية".

"التقييم يكون وفقا لعدد من العوامل، منها قدرة النادي على تشكيل فريق، قوة انتشار الفيروس، والتأثير المحتمل لتفشيه في النادي، وقدرة اللاعبين على الاستعداد للمباراة ولعبها بأمان".

"في ضوء الارتفاع الأخير في حالات فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، أعاد الدوري الإنجليزي تفعيل تدابير الطوارئ".

وكان قد تم تأجيل مواجهة توتنام ضد ليستر سيتي والمقرر لها يوم الخميس بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريقين.

كما تم تأجيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرينتفورد بالجولة الحالية بسبب وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في الناديين.

بينما تم تأجيل مواجهة بيرنلي أمام واتفورد يوم لأربعاء قبل ساعتين ونصف من انطلاقها بسبب حالات كورونا في صفوف واتفورد.

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