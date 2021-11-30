شلبي: الأهلي أيقونة نجاح كأس العالم للأندية.. ولا نفكر في الانسحاب من البطولة

شدد سعد شلبي المدير التنفيذي لـ الأهلي على أن النادي سيخاطب الاتحاد المصري والإفريقي والدولي من أحل محاولة حل أزمة تعارض موعد مباريات كأس العالم للأندية مع أمم إفريقيا مشيرا إلى أن الأهلي لا يفكر في الانسحاب من المسابقة.

مصطفى فهمي نائب رئيس شركة الكرة في الأهلي طالب بانضمام لاعبي الأهلي للفريق في كأس العالم للأندية. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لـ FilGoal.com عن مخاطبة للاتحاد الدولي بخصوص موعد المباريات وأن فيفا أشار إلى أن الموعد تم تحديده بموافقة باقي الاتحادات القارية. (طالع التفاصيل)

الأهلي قرر مخاطبة الاتحادات بعد ذلك لمحاولة حل الأزمة. (طالع التفاصيل)

وقال سعد شلبي في تصريحات لقناة صدى البلد: "سنرسل خطابات للاتحاد المصري والإفريقي والدولي صباح الغد من أجل محاولة حل تعارض مواعيد مباريات كأس العالم للأندية مع أمم إفريقيا".

وأضاف "لدينا ثقة في الاتحاد المصري أن يساند الأهلي لأنه الاتحاد الوطني وفي الاتحاد الإفريقي أن يكون حريصا على مصلحة ممثله في البطولة والذي يمثل القارة وليس نفسه فقط، وفي الاتحاد الدولي أن يعزز من فرص نجاح البطولة لان النادي الأهلي هو أيقونة النجاح للبطولة. حضور الجماهير المصرية بشكل عام ثم الاهلاوية بشكل خاص في قطر كان من أهم أسباب نجاح البطولة".

وأجاب عن سؤال هل من الممكن أن يتخذ الأهلي خطوة بالانسحاب من كأس العالم الأندية؟: "الأهلي لا ينسحب من أي بطولة يشارك فيها لأنه يمتلك لاعبين بقدر كبير من المسئولية أن يشرفوا الاهلي والكرة المصرية بشكل عام".

وأتم "الأهلي يبحث فقط عن العدالة وأن يكون هناك فرصا متساوية للجميع".

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات الأهلي في مواجهة مونتيري المكسيكي في الدور الأول.

وتُلعب البطولة في الإمارات خلال الفترة من 3 فبراير 2022 وحتى 12 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، والسابعة في تاريخه.(تعرف على القرعة كاملة من هنا)