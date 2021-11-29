الأهلي يخاطب الاتحاد المصري والإفريقي والدولي لحل أزمة كأس العالم للأندية

قرر الأهلي مخاطبة الاتحاد المصري والإفريقي والدولي بسبب تعارض موعد مباريات كأس العالم للأندية مع بطولة الأمم الإفريقية.

مصطفى فهمي نائب رئيس شركة الكرة في الأهلي طالب بانضمام لاعبي الأهلي للفريق في كأس العالم للأندية. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لـ FilGoal.com عن مخاطبة للاتحاد الدولي بخصوص موعد المباريات وأن فيفا أشار إلى أن الموعد تم تحديده بموافقة باقي الاتحادات القارية. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

قرر النادي الأهلي إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الإفريقية، التي تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وسوف يطلب النادي في خطاباته المرسلة غدًا ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وإفريقيا في تلك البطولة العالمية.

ويضم المنتخب الوطني ما بين 7-9 لاعبين من الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين فى صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون، وهو الأمر الذى سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية.