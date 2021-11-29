مصطفى فهمي لـ في الجول: على اتحاد الكرة معاملة الأهلي مثل بيراميدز والمصري بعد إعلان موعد كأس العالم

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 13:24

كتب : أحمد الخولي

مصطفى مراد فهمي في حواره مع FilGoal.com - تصوير محمد عزت

انتقد مصطفى فهمي نائب رئيس شركة الكرة في الأهلي، والسكرتير العام الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تحديد بداية فبراير موعدا لانطلاق كأس العالم للأندية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين إقامة البطولة من 3 إلى 12 فبراير المقبل في الإمارات.

ما يعني بدايتها أثناء مباريات كأس أمم إفريقيا، وهو ما قد يسبب أزمة للأهلي المشارك في البطولة باعتباره بطل إفريقيا.

أخبار متعلقة
كأس العرب - منتخب لبنان.. الانفجار لم يكن في مرفأ بيروت فقط فيفا يشرح تقنية التسلل شبه الآلي المستخدمة في كأس العرب راديو مونت كارلو: نيمار يغيب 6 أسابيع بسبب الإصابة

ومن المنتظر انضمام بعض لاعبي الأهلي لمنتخب مصر، وفرق أخرى، في كأس إفريقيا، وهو ما يهدد النادي المصري بفقدان العديد من عناصره في كأس العالم للأندية.

وقال فهمي لـFilGoal.com:"لأول مرة في التاريخ تجري بطولة عالمية في التوقيت ذاته مع كأس قارية، الأهلي الفريق الوحيد الذي سيواجه أزمة بسبب اللاعبين الدوليين، بعكس الأندية الأخرى".

وأضاف "القرار معناه أن فيفا لم ينسق مع كاف، رغم أن جياني إنفانتينو (رئيس فيفا) حضر الجمعية العمومية لكاف منذ أيام في مصر وحصل على تأييد لفكرة إقامة كأس العالم كل عامين".

وأردف "على كاف توضيح موقف الأهلي الآن".

وانتقد فهمي أيضا الاتحاد المصري لكرة القدم قائلا:"لماذا أثناء افتتاح مقره الجديد لم يلفت نظر مسؤولي فيفا إلى الأمر رغم علمه مسبقا؟".

وواصل "على اتحاد الكرة معاملة الأهلي مثل بيراميدز والمصري، اللذان احتفظا بلاعبيهم بعيدا عن كأس العرب من أجل مباريات ملحق الكونفدرالية. الأهلي سيلعب بطولة أهم هي كأس العالم، على اتحاد الكرة أن يسمح للأهلي بالحصول على لاعبيه أو تركهم للنادي بعد الدور الأول لكأس إفريقيا، وأن ينسق لينضم عدد قليل من لاعبي الفريق إلى المنتخب".

وأتم "هناك من لا يتخيل حجم الأزمة بالنسبة للأهلي، لأن الأمر يتعلق أيضا بلاعبيه الأجانب الذين سيشاركون في كأس إفريقيا، مثل علي معلول وأليو ديانج وربما بدر بانون. نتحدث عن فريق كامل، أزمة كبيرة".

منتخب مصر سيشارك في كأس إفريقيا بداية من 9 يناير المقبل في الكاميرون، وإذا بلغ الدور نصف النهائي فإنه سيخوض آخر مبارياته في 6 فبراير.

وهو اليوم الذي ربما يلعب فيه الأهلي مباراته الأولى في الدور الثاني لمونديال الأندية ضد الهلال السعودي أو مونتيري المكسيكي أو الجزيرة الإماراتي أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

الأهلي مصطفى فهمي منتخب مصر كأس العالم للأندية كأس إفريقيا
نرشح لكم
تونس والمغرب.. ألا نريد كلنا أن نعيش متعة الـ 602 يوما والـ 3 فصول الأهلي يرفض استلام خطاب اللجنة الأولمبية بخصوص نتيجة الانتخابات.. ويتمسك بفوز العامري الأهلي يعلن اللجوء لهيئة قضايا الدولة لحسم فوز العامري فاروق بمنصب النائب عصام عبد الفتاح: 10% فقط من الحكام يصلحون لإدارة المباريات.. والكشف عن تقنية جديدة في كأس العرب
أخر الأخبار
محرز ينافس 10 لاعبين على جائزة فيفا لأجمل هدف في العام 24 دقيقة | أوروبا
مساعد مدرب فلسطين لـ في الجول: استعددنا بشكل جيد للغاية لكأس العرب.. وطموحنا التأهل 24 دقيقة | كأس العرب 2021
التكريم الأخير في إسبانيا.. ميسي يحصل على جائزة بيتشيتشي من ماركا 40 دقيقة | الدوري الإسباني
تونس والمغرب.. ألا نريد كلنا أن نعيش متعة الـ 602 يوما والـ 3 فصول 43 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يرفض استلام خطاب اللجنة الأولمبية بخصوص نتيجة الانتخابات.. ويتمسك بفوز العامري 45 دقيقة | الدوري المصري
كين يعوض مشجعا وزوجته عن تأجيل مباراة توتنام وبيرنلي 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير يكشف موقف رونالدو من حضور حفل الكرة الذهبية ساعة | أوروبا
الأهلي يعلن اللجوء لهيئة قضايا الدولة لحسم فوز العامري فاروق بمنصب النائب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 الخطيب رئيسا للنادي الأهلي للدورة الثانية.. ومرتجي أمينا للصندوق