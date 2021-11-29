قرعة كأس العالم للأندية - الأهلي ضد مونتيري.. وطريقه في البطولة

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 18:20

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - بايرن ميونيخ - كأس العالم للأندية

أوقعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية الأهلي في مواجهة مونتيري المكسيكي في الدور التمهيدي للبطولة.

وتُلعب البطولة في الإمارات خلال الفترة من 3 فبراير 2022 وحتى 12 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، والسابعة في تاريخه.

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أما الهلال السعودي بطل آسيا يشارك في مونديال الأندية للمرة الثانية خلال السنوات الثلاثة الماضية.

بجانب تشيلسي بطل أوروبا، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل قارة أوقيانوسيا. والجزيرة الإماراتي بطل الإمارات ومستضيف البطولة.

ويلعب الأهلي ضد مونتيري المكسيكي في الدور الأول من البطولة.

بينما يلعب الهلال السعودي × الفائز من الجزيرة الإماراتي وأوكلاند النيوزلاندي.

ويلتقي الفائز من الأهلي ضد مونتيري يواجه بالميراس البرازيلي

أما المتأهل من الهلال السعودي × الفائز من الجزيرة الإماراتي وأوكلاند النيوزلاندي يواجه تشيلسي الإنجليزي

الأهلي كأس العالم للأندية مونتيري المكسيكي
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