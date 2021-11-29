مصدر من كاف لـ في الجول: رفضنا موعد مونديال الأندية من قبل.. ونسعى لقائمة مفتوحة

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 17:05

كتب : محمد عبد العظيم

صور تتويج الأهلي بـ دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2021

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي (كاف) عن رفض موعد مونديال الأندية المقترح قبل أن يتم إعلانه بشكل رسمي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إقامة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 3 إلى 12 في فبراير المقبل.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "خاطبنا الاتحاد الدولي بالفعل ورفضنا الموعد المقترح لتضاربه مع نهاية أمم إفريقيا".

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وأضاف "لكن تم الاستقرار على الموعد بعد موافقة باقي الاتحادات القارية".

وكشف مصدر كاف "ما نسعى إليه حاليا أن تكون القائمة مفتوحة بحيث يتم السماح للاعبين المشاركين في أمم إفريقيا الانضمام إلى أنديتهم بعد انتهاء مشوار منتخباتهم".

واختتم تصريحاته "إذا تم الموافقة على مقترحنا سيسمح لأي لاعب إفريقي الانضمام إلى ناديه بعد نهاية مشوار فريقه حتى لو وصل إلى نهائي بطولة الأمم".

ويشارك الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه.

كأس العالم للأندية الأهلي كاف
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