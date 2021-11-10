محامي شيكابالا ينتقد مجاهد.. ويشدد: اللاعب يمكنه المشاركة مع الزمالك

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 11:11

كتب : FilGoal

شيكابالا الزمالك الإنتاج الحربي الدوري المصري

شدد كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك على أن اللاعب يمكنه المشاركة في المباريات بشكل طبيعي مشيرا إلا أن اللاعب لم يخطئ في أي شيء.

وقال كمال شعيب في تصريحات لقناة ETC: "مشكلة قضية شيكابالا هو اعتقاد أحمد مجاهد أنه المتحكم الأول والأوحد في موضوع الرياضة".

وأضاف "ما سبب عدم تنفيذ حكم صادر من أعلى هيئة في مركز التسوية والتحكيم الرياضي؟ الحكم هو حكم نافذ من 21 يوما فماذا لا يتم تنفيذه؟".

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وتابع "استندنا في دفاعنا وبطلب المحكمة هل تم التحقيق مع اللاعب أم لا؟ وقتها رفض اتحاد الكرة إرسال المستند بالتحقيق مع اللاعب".

وواصل "رئيس الاتحاد نفسه تحدث أن اللاعب لم يخطئ فلماذا سيقوم بالاعتذار؟ المحكمة أيضا حكمت بعدم وجود ذنب على اللاعب".

واستكمل "الزمالك يتم حرمانه الآن من وجود أحد لاعبيه في المباريات وهو ضد القانون بعد صدور الحكم الأخير".

محامي شيكابالا تحدث في وقت سابق عن أحقية اللاعب بالتواجد أمام الأهلي. (طالع التفاصيل)

وأتم "إدارة الزمالك الحالية تتعامل بمنتهى الاحترام والرقي، يمكنهم أن يسمحوا بتواجد شيكابالا في المباريات واللعب دون أن يمكن لأحد منعه".

محامي شيكابالا أعلن وقف تنفيذ عقوبة اللاعب في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

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محمود عبد الرازق شيكابالا الدوري المصري الزمالك أحمد مجاهد مركز التسوية
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