محاميه: مركز التسوية والتحكيم يوقف تنفيذ عقوبة شيكابالا

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 09:42

كتب : FilGoal

شيكابالا احتفالات الزمالك بالدوري المصري

كشف كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق "شيكابالا" قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قرارا بوقف تنفيذ عقوبة اللاعب من الاتحاد المصري لكرة القدم.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وكانت لجنة التظلمات قد قلصت قرار إيقاف شيكابالا من لجنة الانضباط 8 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه، إلى إيقاف 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.

ونشر كمال شعيب محامي قائد الزمالك نص القرار:

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وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا بداعي أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

ويأتي ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

وفي حال طبّق اتحاد الكرة القرار سيتم إلغاء مدة الإيقاف المقدرة بـ 8 مباريات، ويمكنه المشاركة في المباريات المقبلة المحلية للزمالك.

ويفتتح الزمالك حملة الدفاع عن لقب الدوري يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري أمام إنبي.

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