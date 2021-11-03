محاميه: شيكابالا يحق له المشاركة ضد الأهلي

شدد كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، أن اللاعب يحق له المشاركة ضد الأهلي في مباراة الجولة الثالثة من الدوري يوم الجمعة المقبل.

وقال شعيب لقناة الحياة: "انتهت مهلة الطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الثلاثاء بشأن إلغاء عقوبة شيكابالا وأصبح الحكم واجب النفاذ ولابد على اتحاد الكرة الإسراع في تنفيذ الحكم".

وأردف "لجنة إدارة الزمالك راقية ومحترمة ويعملون بكل الطرق الودية مع اتحاد الكرة لتنفيذ الحكم".

وأتم "أرسلنا لاتحاد الكرة على يد محضر لتنفيذ الحكم وهذه هي الطريقة القانونية. الحكم واجب النفاذ ولا يحتاج لإعلان من اتحاد الكرة بإلغاء العقوبة".

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لجنة التسوية والتحكيم الرياضية أعلنت وقف تنفيذ إيقاف شيكابالا الصادر من اتحاد الكرة في وقت سابق.

وكانت لجنة التظلمات قد قلصت قرار إيقاف شيكابالا من لجنة الانضباط 8 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه، إلى إيقاف 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا بداعي أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

ويأتي ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.