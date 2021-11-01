حكم شيكابالا يفجر نقاش سريان قرارات مركز التسوية على اتحاد الكرة.. تعرف على كل التفاصيل

خلال جلسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وجه حازم إمام أمين سر اللجنة وأسطورة نادي الزمالك، سؤالا لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، حول سريان حكم مركز التسوية والتحكيم بإلغاء عقوبة إيقافه، على اتحاد الكرة.

شيكابالا النادي : الزمالك

وسأل إمام الوزير: "من ينفذ حكم مركز التسوية والتحكيم في حال عدم تنفيذه من قبل اتحاد الكرة؟"، ليرد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن قانون الرياضة نص صراحة على أن اتحاد الكرة ملزم بتنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم وقرار إلغاء الإيقاف واجب النفاذ ولابد من تنفيذه.

كما أيد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية حديث وزير الشباب والرياضة قائلا: "تنفيذ القانون واجب حتى لو بالقوة الجبرية".

وفي نفس الإطار، قال محمود حسين رئيس اللجنة لـ FilGoal.com: "الحديث ليس على شيكابالا نفسه، لكن الأهم هو إرساء المبدأ القانوني".

وأوضح "وزير الرياضة أقر أن القانون أعم من اللائحة، قرارات مركز التسوية والتحكيم تسري على اتحاد الكرة وكل الاتحادات".

وشدد "القانون هو الأعم والأشمل، وهو ما أكده هشام حطب كذلك".

وفي قضايا سابقة، قال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com إن "اتحاد الكرة غير ملزم لتنفيذ الأحكام التي ستصدر من مركز التسوية والتحكيم، مركز التسوية والتحكيم لا سلطة لديه على اتحاد الكرة عكس المحكمة الرياضية الدولية التى يحب تنفيذ أحكامها كما أن اللوائح من الأساس لا تعطى مركز التسوية والتحكيم سلطة التدخل في الأمور الفنية وإقامة المسابقات أو إلغائها"

وأضاف المصدر "هى سلطة فنية تخضع لسلطة اتحاد الكرة فقط لا غير بحسب قوانين ولوائح الاتحاد الدولي بدليل أن ثلاث أندية من قبل وهي بتروجت والداخلية والنجوم حصلوا على حكم بمنع هبوطهم من الدوري الممتاز ولم يتم تنفيذ الحكم من قبل اتحاد الكرة وقتها لأنه كان يمثل تدخل صارخ في سلطة اتحاد الكرة الفنية ".

نفس الأمر أكده ثروت سويلم عضو رابطة الأندية حيث قال في تصريحات لقناة صدى البلد: "قرارات مركز التسوية والتحكيم غير ملزمة لاتحاد الكرة، وفي حال قيام الجبلاية بتنفيذه، فسيكون مجبر بتنفيذ قرارات أخرى".

وكان مركز التسوية والتحكيم قد أصدر أكثر من حكم جدلي، مثل ضرورة استكمال دوري مواليد 1999، واستحقاق الأهلي لغرامة 2 مليون دولار على عبد الله السعيد.

لجنة التسوية والتحكيم الرياضية أعلنت وقف تنفيذ إيقاف شيكابالا الصادر من اتحاد الكرة في وقت سابق.

وكانت لجنة التظلمات قد قلصت قرار إيقاف شيكابالا من لجنة الانضباط 8 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه، إلى إيقاف 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا بداعي أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

ويأتي ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.