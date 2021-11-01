حكم شيكابالا يفجر نقاش سريان قرارات مركز التسوية على اتحاد الكرة.. تعرف على كل التفاصيل

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 23:58

كتب : FilGoal

شيكابالا في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

خلال جلسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وجه حازم إمام أمين سر اللجنة وأسطورة نادي الزمالك، سؤالا لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، حول سريان حكم مركز التسوية والتحكيم بإلغاء عقوبة إيقافه، على اتحاد الكرة.

شيكابالا

النادي : الزمالك

وسأل إمام الوزير: "من ينفذ حكم مركز التسوية والتحكيم في حال عدم تنفيذه من قبل اتحاد الكرة؟"، ليرد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن قانون الرياضة نص صراحة على أن اتحاد الكرة ملزم بتنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم وقرار إلغاء الإيقاف واجب النفاذ ولابد من تنفيذه.

كما أيد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية حديث وزير الشباب والرياضة قائلا: "تنفيذ القانون واجب حتى لو بالقوة الجبرية".

أخبار متعلقة
شيكابالا: الزمالك أفضل من الموسم الماضي.. وأريد حقي من اتحاد الكرة دياب لـ في الجول: أبلغنا الزمالك رسميا أن الرابطة ليست طرفا في قضية شيكابالا شيكابالا يكشف عن قميص الزمالك الجديد

وفي نفس الإطار، قال محمود حسين رئيس اللجنة لـ FilGoal.com: "الحديث ليس على شيكابالا نفسه، لكن الأهم هو إرساء المبدأ القانوني".

وأوضح "وزير الرياضة أقر أن القانون أعم من اللائحة، قرارات مركز التسوية والتحكيم تسري على اتحاد الكرة وكل الاتحادات".

وشدد "القانون هو الأعم والأشمل، وهو ما أكده هشام حطب كذلك".

وفي قضايا سابقة، قال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com إن "اتحاد الكرة غير ملزم لتنفيذ الأحكام التي ستصدر من مركز التسوية والتحكيم، مركز التسوية والتحكيم لا سلطة لديه على اتحاد الكرة عكس المحكمة الرياضية الدولية التى يحب تنفيذ أحكامها كما أن اللوائح من الأساس لا تعطى مركز التسوية والتحكيم سلطة التدخل في الأمور الفنية وإقامة المسابقات أو إلغائها"

وأضاف المصدر "هى سلطة فنية تخضع لسلطة اتحاد الكرة فقط لا غير بحسب قوانين ولوائح الاتحاد الدولي بدليل أن ثلاث أندية من قبل وهي بتروجت والداخلية والنجوم حصلوا على حكم بمنع هبوطهم من الدوري الممتاز ولم يتم تنفيذ الحكم من قبل اتحاد الكرة وقتها لأنه كان يمثل تدخل صارخ في سلطة اتحاد الكرة الفنية ".

نفس الأمر أكده ثروت سويلم عضو رابطة الأندية حيث قال في تصريحات لقناة صدى البلد: "قرارات مركز التسوية والتحكيم غير ملزمة لاتحاد الكرة، وفي حال قيام الجبلاية بتنفيذه، فسيكون مجبر بتنفيذ قرارات أخرى".

وكان مركز التسوية والتحكيم قد أصدر أكثر من حكم جدلي، مثل ضرورة استكمال دوري مواليد 1999، واستحقاق الأهلي لغرامة 2 مليون دولار على عبد الله السعيد.

لجنة التسوية والتحكيم الرياضية أعلنت وقف تنفيذ إيقاف شيكابالا الصادر من اتحاد الكرة في وقت سابق.

وكانت لجنة التظلمات قد قلصت قرار إيقاف شيكابالا من لجنة الانضباط 8 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه، إلى إيقاف 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا بداعي أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

ويأتي ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.

محمود عبد الرازق شيكابالا محمود عبد الرازق "شيكابالا" شيكابالا مركز التسوية والتحكيم
نرشح لكم
أخر الأخبار
الخسارة الثالثة على التوالي.. ولفرهامبتون يهزم إيفرتون ويزيد أوجاع بينيتيز 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حكم شيكابالا يفجر نقاش سريان قرارات مركز التسوية على اتحاد الكرة.. تعرف على كل التفاصيل 53 دقيقة | مصر
طلعت يوسف يحسمها: علاقتي بـ الإسماعيلي انتهت بعد كلام الكومي غير المقبول ساعة | مصر
عصام عبد الفتاح: القمة بحكام مصريين.. ونشكر الأهلي والزمالك على ثقهما في التحكيم ساعة | الدوري المصري
مدرب إيسترن كومباني: فرطنا في المباراة أمام المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
في مباراة الخمسة أهداف.. غزل المحلة ينتصر أمام إيسترن كومباني 2 ساعة | الدوري المصري
ضربة جديدة لـ برشلونة.. غياب أجويرو 3 شهور 3 ساعة | الدوري الإسباني
كيف يفكر موسيماني قبل الدربي.. 3 أسئلة تنتظر الإجابة 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي 3 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي 4 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية