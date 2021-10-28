دياب لـ في الجول: أبلغنا الزمالك رسميا أن الرابطة ليست طرفا في قضية شيكابالا

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن الرابطة قد أبلغت الزمالك رسميا بأنها ليست طرفا في قضية إيقاف قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقال دياب لـ FilGoal.com: "رابطة الأندية أبلغت الزمالك رسميا بأن لا علاقة لها بقضية إيقاف شيكابالا".

وأوضح "الزمالك خاطب الرابطة مطالبا برفع الإيقاف عن شيكابالا ضمه لقائمة الفريق في مباريات الدوري بشكل عادي استنادا لحكم مركز التسوية والتحكيم. قمنا بالرد بأن اللاعب عليه عقوبة انضباطية من الموسم الماضي من اتحاد الكرة في عدم وجود الرابطة ولا يمكننا التدخل والتعامل معه بأثر رجعي، وأن الزمالك عليه مخاطبة اتحاد الكرة".

وشدد "النقطة الثانية هو أنه طبقا للمادة 64 فإن الحكم الصادر من مركز التسوية لا يمكن مناقشته قبل التأكد من انتهاء درجات التقاضي وعدم طعن اتحاد الكرة عليه".

واستدرك "من الصعب استثناء الزمالك في عقوبة شيكابالا أن الرابطة ملتزمة بتطبيق كل القرارات الخاصة بالعقوبات والإيقاف التي تسلمها من اتحاد الكرة، مثل إيقاف علي ماهر مدرب فيوتشر".

كشف كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق "شيكابالا" قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قرارا بوقف تنفيذ عقوبة اللاعب من الاتحاد المصري لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

وكانت لجنة التظلمات قد قلصت قرار إيقاف شيكابالا من لجنة الانضباط 8 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه، إلى إيقاف 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا بداعي أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

اقرأ - المستشار القانوني لاتحاد الكرة: وقف تنفيذ عقوبة شيكابالا؟ في يد رابطة الأندية

ويأتي ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

وفي حال طبّق اتحاد الكرة القرار سيتم إلغاء مدة الإيقاف المقدرة بـ 8 مباريات، ويمكنه المشاركة في المباريات المقبلة المحلية للزمالك.