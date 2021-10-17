حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 00:43

كتب : إبراهيم رمضان

حازم إمام - الزمالك - وادي دجلة

كشف حازم إمام قائد نادي الزمالك حقيقة تحطيم زجاج غرفة خلع ملابس الفريق في كينيا مشيرا لأنه ليس المهم من يشارك مع الزمالك بل أن يفوز الفريق في النهاية.

ديانا يوناه المنسقة الإعلامية لفريق توسكر الكيني شددت أن النادي سيقدم شكوى ضد الزمالك بعد إتلاف غرفة خلع الملابس. (طالع التفاصيل)

حسام المندوه رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة الزمالك كشف أنه لا يعلم سبب ما حدث مشيرا إلى أن النادي سيفتح تحقيقا في الواقعة. (طالع التفاصيل)

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وقال حازم إمام لـFilGoal.com: "بعد انتهاء المباراة صافحت كارتيرون بشكل طبيعي وهنأته هو واللاعبين على الفوز، دخلت غرفة الملابس وحدي وعندما قمت بدفع الباب فوجئت بسقوط كل الزجاج".

وأصاف "لم يكن هناك أحد من اللاعبين أو الجهاز الفني والطبي في غرفة الملابس، اتجهت للمسئولين عن الملعب واعتذرت لهم عما حدث وأخبرتهم بأنه حادث غير مقصود واتجهت بعدها مباشرة لحافلة الفريق".

وواصل "لم يكن هناك أي أزمات مع المدير الفني بالطبع فلقد هنأته على الفوز وعندما حدث ما حدث كان كارتيرون في المؤتمر الصحفي فكيف سأفتعل مشكلة معه في غيابه؟".

وأتم "المهم أن يفوز الزمالك وليس من يشارك في المباراة، هدفنا ان تكون هذه بداية نحو التتويج بدوري أبطال إفريقيا".

يذكر أن مباراة العودة ستقام في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري على ملعب الجيش في برج العرب.

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