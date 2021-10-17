توسكر: سنقدم شكوى للكاف ضد الزمالك.. ولا نعرف سبب تلك الأفعال

كشفت ديانا يوناه المنسقة الإعلامية لفريق توسكر الكيني نية عن نية النادي في تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الزمالك بسبب ما حدث داخل غرف خلع الملابس.

وفاز الزمالك على توسكر بهدف دون مقابل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الكيني.

ونشرت يوناه على حسابها عبر تويتر صورا لغرف خلع ملابس الزمالك وقاتل بأن لاعبي الفريق الأبيض هم من فعلوا ذلك عقب المباراة.

وقالت في تصريحات لقناة صدى البلد: مازال لدينا مباراة إياب، الفريق خسر اليوم لكن مازال لدينا مباراة الإياب لنقاتل فيها".

وأضافت "بعد المباراة حدث تحطيم من لاعبي نادي الزمالك لغرفة خلع الملابس، ورأينا زجاجا محطما".

وتابعت "لا نعرف لماذا فعل لاعبي الزمالك ذلك، لقد كان الفريق الفائز وكان من المفترض أن يحتفل ولا أن يحدث أي تحطيم للملعب، هذا شيء ضايقنا خصوصا مع عدم وجود شيء يستدعي حدوث ذلك".

وواصلت "رجل الأمن تفاجأ باللاعبين يفتعلون تلك المشاكل، حتى خروجهم من الملعب لم يكن هناك أي مشاكل سوى ما حدث داخل غرف خلع الملابس".

وأتمت "لدينا ملعبين في كينيا موافق عليهم عن طريق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وهذا أحدهم، لذلك سنتقدم بشكوى للكاف ضد الزمالك ويجب عليه أن يتخذ إجراء ضد ما حدث".

وتقام مباراة الإياب في مصر يوم الجمعة 22 أكتوبر، ويحتاج الزمالك للتعادل بدون أهداف فقط من أجل ضمان التأهل لدور المجموعات.

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