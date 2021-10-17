توسكر: سنقدم شكوى للكاف ضد الزمالك.. ولا نعرف سبب تلك الأفعال

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 00:20

كتب : عبد الرحمن فوزي

توسكر الكيني - الزمالك

كشفت ديانا يوناه المنسقة الإعلامية لفريق توسكر الكيني نية عن نية النادي في تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الزمالك بسبب ما حدث داخل غرف خلع الملابس.

وفاز الزمالك على توسكر بهدف دون مقابل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الكيني.

ونشرت يوناه على حسابها عبر تويتر صورا لغرف خلع ملابس الزمالك وقاتل بأن لاعبي الفريق الأبيض هم من فعلوا ذلك عقب المباراة.

أخبار متعلقة
المندوه: سنحقق في ما حدث داخل غرفة الملابس.. وهذا موقف كارتيرون من المدرب العام المندوه يستنكر إلغاء هدف الونش.. ومدرب حراس الزمالك يشيد بأداء أبو جبل انتهت دوري أبطال إفريقيا - توسكر (0) (1) الزمالك كارتيرون: قهرنا الظروف في كينيا

وقالت في تصريحات لقناة صدى البلد: مازال لدينا مباراة إياب، الفريق خسر اليوم لكن مازال لدينا مباراة الإياب لنقاتل فيها".

وأضافت "بعد المباراة حدث تحطيم من لاعبي نادي الزمالك لغرفة خلع الملابس، ورأينا زجاجا محطما".

وتابعت "لا نعرف لماذا فعل لاعبي الزمالك ذلك، لقد كان الفريق الفائز وكان من المفترض أن يحتفل ولا أن يحدث أي تحطيم للملعب، هذا شيء ضايقنا خصوصا مع عدم وجود شيء يستدعي حدوث ذلك".

وواصلت "رجل الأمن تفاجأ باللاعبين يفتعلون تلك المشاكل، حتى خروجهم من الملعب لم يكن هناك أي مشاكل سوى ما حدث داخل غرف خلع الملابس".

وأتمت "لدينا ملعبين في كينيا موافق عليهم عن طريق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وهذا أحدهم، لذلك سنتقدم بشكوى للكاف ضد الزمالك ويجب عليه أن يتخذ إجراء ضد ما حدث".

وتقام مباراة الإياب في مصر يوم الجمعة 22 أكتوبر، ويحتاج الزمالك للتعادل بدون أهداف فقط من أجل ضمان التأهل لدور المجموعات.

الزمالك توسكر دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب جيندارميري: اكتشفنا مشاكل الأهلي وسنحاول استغلالها في الإياب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية ساعة | الكونفدرالية
توسكر: سنقدم شكوى للكاف ضد الزمالك.. ولا نعرف سبب تلك الأفعال ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عضو إدارة المصري: سنكون "بعبع" الدوري.. وهذه أسباب رحيل أحمد رفعت ساعة | الكونفدرالية
المندوه: سنحقق في ما حدث داخل غرفة الملابس.. وهذا موقف كارتيرون من المدرب العام 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
إنزاجي: كان يجب أن نفوز في أول 60 دقيقة.. فقدنا عقولنا بعد هدف لاتسيو 2 ساعة | الدوري الإيطالي
مع عودة إبراهيموفيتش.. ميلان يقلب النتيجة على فيرونا بالثلاثة 3 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري