المندوه: سنحقق في ما حدث داخل غرفة الملابس.. وهذا موقف كارتيرون من المدرب العام

شدد حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أن عينة كل أعضاء بعثة الفريق سلبية مشيرا لارتياح كارتيرون بالوضع الحالي في الجهاز الفني.

الزمالك فاز خارج قواعده على توكسر الكيني بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال حسام المندوه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "جميع عينات لاعبي وجهاز الزمالك سلبية وسيخضعون لمسحة جديدة فور الوصول لمصر".

وأضاف "سيكون هناك مكافآت فورية للاعبين طبقا للائحة بعد المجهود الذي قدموه في مباراة اليوم. بالإضافة لمكافأة خاصة على سبيل الشكر للمجهود المبذول. الجميع قام بجهد كبير اليوم من لاعبين وجهاز فني وهناك انضباط كبير بين المجموعة".

وواصل "السفر قبل المباراة بوقت كافي يساعد على الاستعداد بشكل أفضل قبل المباراة ويتيح الفرصة أكبر للجهاز الفني للوصول لأفضل تركيبة ممكنة".

وتابع "كان من الممكن أن نفوز بعدد أكبر من الأهداف ولكن بالنظر لكوننا في بداية الموسم مع أرضية الملعب فإن النتيجة جيدة".

واستطرد "غياب المدرب العام المصري قد يسبب مشكلة؟ لم أشعر بأي قصور مع وجودي قرب البعثة، بالطبع سيكون هناك جهد أكبر على المدرب، تحدثت مع كارتيرون اليوم عن الأمر وشعرت بارتياحه بشكل أكبر في الوضع الحالي

وأتم "كارتيرون لم يتحدث معنا ليطلب عودة أسامة نبيه، الوضع مستقر حتى الآن ولكننا على مشارف عودة الدوري لذلك سنعقد جلسة أخرى معه في حضور حسين لبيب وإذا احتجنا وجود مدرب عام فسنقوم بفعل ذلك".

حسام المندوه قال مجددا في تصريحات لأون تايم سبورتس 2: "تلفيات غرفة خلع الملابس في كينيا؟ لا أعلم السبب، سألت كارتيرون عن الأمر وأخبرني بوجوده في المؤتمر الصحفي وقتها. سنجري تحقيقا في الأمر لنعرف سبب ما حدث وسنقوم بالرد بعد ذلك وإذا كان هناك خطأ سنقوم بالاعتذار حفاظا على العلاقات الجيدة".

المسئولة الإعلامية في نادي توسكر الكيني نشرت بعض الصور من داخل غرفة خلع ملابس الزمالك وظهر فيها بعض الزجاج المكسور والتلفيات داخل الغرفة.

يذكر أن مباراة العودة ستقام في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري على ملعب الجيش في برج العرب.