ملف - طالع تصريحات شيكابالا كاملة عن كواليس التتويج بالدوري وعقوبة الإيقاف وعلاقته بجمهور الزمالك

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك عن كواليس ما حدث يوم تتويج الزمالك بالدوري والذي نتج عنه إيقافه لثمانية أشهر.(طالع التفاصيل)

قائد الزمالك تحدث عن إيقافه والخلافات مع جمهور الأهلي وكواليس الفوز بالدوري ومستقبل الفريق مع قناة Mbc Masr

وجاءت تصريحات شيكابالا كاملة كالتالي:

كواليس يوم التتويج ببطولة الدوري وعقوبة الإيقاف

قبل المباراة رفضوا دخول فريق الناشئين. والد الونش لم يدخل، وأشقاء أوباما لم يدخلوا. خرجت لمحاولة إدخالهم ولم أستطع الدخول مرة أخرى لمدة ساعة ونصف. الناس تشاهد المشهد الأخير فقط.

بدأ بعض اللاعبين في الخروج لي مثل زيزو وسيف الجزيري، ولد أحد الأطباء في الفريق عمره 9 أشهر وتعرض لحالة اختناق مما حدث في الخارج.

بعد المباراة حاولت الخروج لأحضر قمصان الاحتفال بالدوري ولم يسمح الأمن بذلك، هذا لا يحدث في أي دولة في العالم ولم يحدث في مصر سابقا.

كان اتفاقنا بأن يرفع أيمن حفني درع الدوري، وحفني لا يعرف. قلنا لبعض مثلما يقدرنا جمهور الزمالك، لابد أن نقدر أنفسنا وزملائنا. وكنا نشعر بأننا حصلنا على لقب الدوري بسبب حفني.

بين شوطي المباراة نزل بعض الأشخاص للملعب والتقطوا معي الصور التذكارية، كيف يتم السماح لهم وفي المقابل يُرفض دخول لاعبي الفريق؟

اللاعب الصغير سيكون في باله دائما أن يفوز بلقب مع الزمالك وأهله ينتظرون تتويجه لذلك عندما يلتقط هذه الصور مع اللقب سيكون الأمر ذكرى رائعة له ولأهله.

"فين الغلط إن اللعيبة بتاعتنا تدخل" هذا كان حديثي لرئيس اتحاد الكرة ولم يجد ردا ليقوله، هو بنفسه تحدث وقال أنني لم أوجه له أي إهانات قبل أن أتحدث.

قلت له "عشان حضرتك أهلاوي مش عايز تدخلهم؟" وكان رده "لا، دي شركة الأمن".(طالع التفاصيل)

هل تم إيقافي لأنني طلبت أن يدخل الفريق للاحتفال بالدوري؟ محمد عواد على سبيل المثال التقط صورة في الملعب مع زوجته من خلف سور الملعب.

احتفال الدوري بالنسبة لي كان أمام الإنتاج الحربي وأنا أرى جماهير الزمالك تحتفل أمام النادي، لم أكن متواجدا وقت تسليم الدوري ولا في الصور التذكارية يومها. بعد هذه الأحداث توجهت لغرفة خلع الملابس وعدت لمنزلي مع زوجتي وابني.

هناك بعض الأشخاص الغريبة التي لا أعرفها كانت متواجدة في صورة تسليم الدرع.

عرفت أنه تم قطع البث التلفزيوني بسرعة وقتها، شعرت أنهم لا يريدون فرحة الزمالك.

ما حدث كان قلة تنظيم بالطبع ولكن لماذا هذه السنة فقط كان هناك عدم تنظيم؟ لماذا لم يحدث في السنوات الماضية؟

حدث من قبل اعتداء على أحد المسئولين ولم نر أي عقوبات.

وقت الإيقاف كنت في أسوان وأحد أصدقائي أخبرني بالإيقاف ولم أصدق، لا يوجد في لائحة اتحاد الكرة ما يتوجب إيقافي لهذه المدة في النادي لا يصدقون أيضا، رئيس الاتحاد خرج وقال أنني لم أتجاوز في حقه.

قدمنا تظلم ونحن في انتظار القرار، كل جماهير الزمالك في انتظار القرار وهناك قلق بأن هذه المرة لا تريدون شيكابالا بل تريدون الزمالك.

إذا لم يتم إلغاء إيقافي سأقوم بشكوى للاتحاد الدولي لأحصل على حقي.(طالع التفاصيل)

الفوز بالدوري المصري

سنة شاقة جدا علينا، تم تغيير فيها أكثر من إدارة وفي كل مرة مع التغيير أتحدث مع اللاعبين وأنقل لهم الخطة المستقبلية.

لماذا الأهلي أكبر من الزمالك في البطولات؟ لأن لديهم استقرار مالي ولديهم مساندة إعلامية وهو ما لا نجده في الزمالك. لو تواجد لنا نفس الدعم ستكون البطولات متساوية.

"جالنا إحساس إن إحنا هيتداس علينا السنة الجاية والدنيا قامت مقعدتش".(طالع التفاصيل)

معسكر إعداد الفريق قبل عودة الدوري كان مهما جدا وأعاد أكثر من لاعب لمستواه، أيمن حفني تحسن والمثلوثي عاد كأنه لاعب جديد.

كارتيرون عرف طبيعة المدرب المصري وعرف كيف يتعامل مع اللاعبين وتحسنت الأمور.

بعد عودة كارتيرون جلست معه أنا ومحمد عبد الشافي وأخبرته بشعوري بعد رحيله في المرة الأولى قبل أحد أهم المباريات في تاريخنا، وأننا لا نستطيع التدرب معه بسبب شعورنا. ولكن بعد أن شرح لي أسبابه تفهمت موقفه وانتهى الأمر لأننا نحبه من الأساس.

أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود كان لهما دورا كبيرا مع الفريق وبالشكل الأكبر خارج الملعب وليس داخله.

كان لدينا إصرار وثقة في معسكر الفريق قبل عودة الدوري بأننا سنحقق اللقب، الكل كان لديه إصرار وساهم المعسكر في استعادة العديد من اللاعبين لمستواهم.

كنا نلعب مباراة كل يومين وفزنا بالدوري في الملعب وليس بأي شيء آخر.

هل فاز الزمالك بالدوري بسبب مستواه أم ضغط الأهلي؟ تعرضنا لضغط أيضا ولم يكن هناك حاجة لذلك بلعبنا في بطولة الدوري فقط، الأهلي لم يلعب في الدوري لمدة 50 يوما وهو من طلب ذلك.

من خرج ليتحدث بأن الزمالك يفوز بضربات الجزاء أو متبقي له 7 ضربات جزاء هم من يجب أن يتم إيقافهم لأنهم يثيرون الجماهير.

شيكابالا: اللي بيعمل شحن بين الجماهير وبيتكلم على ضربات الجزاء هو اللي لازم يتعاقب#الحكاية#MBCMASR إشترك الآن في Shahid VIP من هنا:https://t.co/gfoMES5wCN pic.twitter.com/9d4YwcVZl6 — MBC مصر (@mbcmasr) September 4, 2021

الحديث عن أن الزمالك فاز بمساعدة التحكيم أو التفويت؟ "الناس دي بتهزر" تقنية الفيديو تكون بحضور أكثر من حكم يتخذون القرار بعد مشاهدة الحالة.

الموسم المقبل لن يفوز الزمالك بالدوري؟ سترى ما سيحدث وما سنواجهه.

بمجرد نهاية المسابقة تم إيقاف شيكابالا وحازم إمام، حازم من كباتن الفريق وقال لهم "لو مش عايزين تسلمونا الدرع متسلمهوش" فتم إيقافه لأربع مباريات.

كان لدينا عديد المشاكل وهناك بعض اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم وفي بعض الوقت كان لدينا مشكلة في الملابس.

عمرو أديب يسأل شيكابالا: ايه الماتش اللي قلت فيه إحنا هناخد الدوري؟#الحكاية#MBCMASR إشترك الآن في Shahid VIP من هنا:https://t.co/gfoMES5wCN pic.twitter.com/gu3Q4iZ6Xi — MBC مصر (@mbcmasr) September 4, 2021

لو كان الدوري يلعب "كورة بس" سنفوز بالدوري في الموسم المقبل وسنفوز بالكأس هذا الموسم.

المباراة التي شعرت فيها أن الزمالك سيفوز بالدوري هي مباراة المصري، فزنا بسيناريو قاتل في نهاية المباراة وتصدى عواد لضربتي جزاء وهو أمر لا يتكرر كثيرا.

الخلاف مع جمهور الأهلي

عدت لأسوان بعد الفوز ببطولة الدوري، شاهدني بعض المشجعين في أسوان وصعد أحدهم لي. كان مشجعا للأهلي واحتفل معي برقصة الدوري. مشجعو الأهلي في أسوان دائما يلتقطون معي الصور التذكارية ويعاملونني بحب.

الناس يرون فقط ما يحدث في المباراة فقط ولكن خارج الملعب لاعبي الأهلي والزمالك أصدقاء، الإعلام يقوم بإيصال أشياء معينة فقط.

شيكابالا: بيحصل معايا تجاوزات ماحصلتش مع حد.. بتروح مقابر تشيل كلب أسود.. لو إدارة الكرة في مصر بتاخد مواقف مكنش الموضوع وصل لكده#الحكاية#MBCMASR إشترك الآن في Shahid VIP من هنا:https://t.co/gfoMES5wCN pic.twitter.com/JZRqcSu9mS — MBC مصر (@mbcmasr) September 4, 2021

بعد نهائي إفريقيا ذهبت لمستر موسيماني وباركت له على الفوز ولكن هذه الأشياء لا تظهر، قبل مباراة الدوري بعد ذلك قال لي لن تكررها وكررتها.

الأزمة ليست في شيكابالا ولكن في من يديرون الكرة في مصر، تحدث معي تجاوزات لا تحدث في أي مكان آخر. بعض الناس تحمل كلب أسود او يذهبون إلى المقابر أو يوجهون إهانات لزوجتي وولدي.(طالع التفاصيل)

شيكابالا: بره مصر لما بتحصل عنصرية مع لاعب.. اللاعب مابيتحاسبش والجمهور اللي بيتعاقب#الحكاية#MBCMASR إشترك الآن في Shahid VIP من هنا:https://t.co/gfoMES5wCN pic.twitter.com/6TjMmcrjsp — MBC مصر (@mbcmasr) September 4, 2021

ما يحدث مني رد فعل، في أوروبا عندما يتعرض اللاعب لهتافات عنصرية لا يتم عقابه. لو كان المسئولين في مص يوقفون ما يحدث معي منذ 20 عاما لما كانت الأمور وصلت لهذه النقطة، لو كنت ألعب في ناد آخر كان سيتم اتخاذ هذا الموقف منذ 20 عاما.

أنا سهل الاستفزاز عندما أكون على حق، التجاوزات التي تحدث معي غير عادية وأنا فقط من يتم إيقافي.

في مباراة السوبر في الإمارات كان يتم إرسال بعض الرسائل تدعي على ولدي بالمرض أو الموت، الناس تتحدث عن تجاوز شيكابالا في وجود العائلات، وأمام نفس العائلات يتم توجيه الإهانات لي.

بعد مباراة السوبر المصري في الإمارات، كان ضمن حيثيات قرار تخفيض العقوبة تعرضي لهتافات عنصرية. كيف يتم إيقافي وأنا من تعرض لهتافات عنصرية؟.

لم أسب جمهور الأهلي، أنا أذهب للجماهير فقط من أجل الاحتفال ولست مسئولا عما يقولوه وهذا حدث من الأهلي من قبل ومن بعض لاعبيه وكان الرد بأن هذه تصرفات الجماهير فقط في الدرجة الثالثة.

الناس يرون فقط ما يحدث في المباراة فقط ولكن خارج الملعب لاعبي الأهلي والزمالك أصدقاء، الإعلام يقوم بإيصال أشياء معينة فقط.

هناك عديد اللاعبين في الأهلي أصدقائي مثل محمد مجدي أفشة وحسام عاشور قبل رحيله وسابقا حسام غالي وعماد متعب وغيرهم، من قبل محمد أبو تريكة ومحمد بركات لاعبين أحب مشاهدتهم.

علاقته بجمهور الزمالك

قال شيكابالا باكيا: "حين أشاهد جماهير الزمالك تتحدث عني بهذه الطريقة والحب، أتأثر جدا. هم يوصلون للناس شكل مختلف عني، أنا مش كده. لاعبو الأهلي يعرفون ذلك، وجماهير الأهلي في أسوان يعرفون ذلك. فحين توصل شيء للناس، وصله بشكل صحيح، لأنني لو ألعب في مكان آخر لما حدث ذلك معي".

شيكابالا يبكي على الهواء تأثرا بردود أفعال وحب الجمهور.. وعمرو أديب: أنت مش عارف الناس بتحبك قد إيه أهلاوية وزملكاوية.. أنت تاريخ عظيم#الحكاية#MBCMASR إشترك الآن في Shahid VIP من هنا:https://t.co/gfoMES5wCN pic.twitter.com/iTebUHxwGy — MBC مصر (@mbcmasr) September 4, 2021

جمهور نادي الزمالك عظيم وكبير، بدون جمهور الزمالك لن تكون هناك كرة في مصر.

كنت أحضر كل مباريات الألعاب الجماعية منذ الصغر، في مباراة كرة السلة داخل صالة الزمالك بعض الأشخاص في إدارة الأهلي رفضت حضوري للمباراة رغم أن قبلها بأسبوع كانت مدرجات الأهلي ممتلئة بحضور لاعبي كرة القدم وباقي الألعاب.

صلاح ومباراة أوروجواي

صلاح بكى في الحافلة قبل المباراة الأولى في كأس العالم أمام أوروجواي. فكّر وقتها في مشوار التصفيات ودوره في صعود مصر وأنه لن يشارك في المباراة الأولى.

شيكابالا يحكي قصة مؤثرة لأول مرة عن محمد صلاح في أتوبيس المنتخب وإحنا رايحين أول ماتش كأس عالم (شريط حياته عدا وعيط)#الحكاية#MBCMASR إشترك الآن في Shahid VIP من هنا:https://t.co/gfoMES5wCN pic.twitter.com/fAnT2xXKLy — MBC مصر (@mbcmasr) September 4, 2021

صلاح يركز دائما في الملعب ليصنع الفارق، إنه اللاعب الأهم في منظومة ليفربول وغيابه يؤثر عليهم بشكل كبير.

طالع تصريحات شيكابالا عن صلاح كاملة من هنا

عبد الشافي

صلاح بكى في الحافلة قبل المباراة الأولى في كأس العالم أمام أوروجواي. فكّر وقتها في مشوار التصفيات ودوره في صعود مصر وأنه لن يشارك في المباراة الأولى. صلاح يركز دائما في الملعب ليصنع الفارق، إنه اللاعب الأهم في منظومة ليفربول وغيابه يؤثر عليهم بشكل كبير.

أحمد سيد زيزو

أحمد سيد زيزو في بعض الفترات قيل أنه سيرحل عن الفريق. جاء لغرفتي بأحد المعسكرات وأخبرني أنه سيستمر، وطلب مني إخبار الجماهير بذلك، ولذلك كتبت على تويتر ما كتبته عن زيزو.

شيكابالا: أحمد سيد زيزو جيه قالي مفيش حاجة أنا مش همشي من الزمالك وأطلع أقول كده.. اللي بيخش الزمالك بيحبه جدا#الحكاية#MBCMASR إشترك الآن في Shahid VIP من هنا:https://t.co/gfoMES5wCN pic.twitter.com/aoJAdokO4v — MBC مصر (@mbcmasr) September 4, 2021

لاعب يحب مشاهدته في الأهلي

لاعب أحب مشاهدته في الأهلي حاليا؟ أليو ديانج أحب أسلوب لعبه. هناك أفشة والشناوي أيضا يقدمان مستويات مميزة.

الدوري المصري والتراجع

جودة اللاعبين في مصر عالية ولكن يجب أن يكون هناك عدل ليكون الدوري أقوى. نريد أن نرى الإسماعيلي أو بيراميدز أو أي فريق آخر بطلا للدوري إذا اجتهد.

وحاول الدوري المصري تراجع كثيرا في الفترة الأخيرة، الدوريات العربية والعالمية تنتهي ويذهب اللاعبون للأجازة وفي مصر ما زلنا نلعب.

وفي النهاية وجه شيكابالا بعض الرسائل إلى:

اتحاد الكرة

رئيس الاتحاد قال أنني لم أتجاوز في حقه فلماذا يتم إيقافي؟ أريد أن يرى الموضوع بعين الأب، لا يوجد شيء في اللائحة بهذه العقوبة.

جمهور الأهلي

ليس لديّ أي مشكلة شخصية مع أحد، إذا لم يتم ذكري أو عائلتي بسوء فلن أفعل أي شيء. أشكر الجماهير المحترمة التي تقابلني في الشوارع وأتمنى أن تنتهي ظاهرة العنصرية.

من سيقومون بالترشح انتخابات الزمالك

أتمنى أن من سيحاول دخول الانتخابات يكون هدفه مساعدة النادي لمنحه الاستقرار وحل المشاكل وهذا سيساعدنا على الفوز بالبطولات، مثلما حدث مع اللجنة الأخيرة التي حلت جزء كبير من المشاكل.

جمهور الزمالك

لو تحدثت عنهم لـ100 عام لن يكفيهم، حبهم لي شيء كبير جدا وأريد أن أشكرهم وأتمنى أن أستمر في إسعادهم لأنهم يستحقون ذلك.

نجله آدم

سيشجع الزمالك دون شك وأتمنى أن يكمل المسيرة. لديه بداية موهبة ويلعب بكلتا القدمين.

شيكابالا يوجه 5 رسائل.. إلى اتحاد الكرة وجماهير الأهلي ولـ نجله