شيكابالا: لدينا إحساس إن "هيتداس علينا" الموسم المقبل.. لو الدوري "كورة بس" سنفوز

صرّح محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، أن ناديه يتعرض لمصاعب كبيرة في المنافسة على الألقاب.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقال شيكابالا عبر إم بي سي مصر: "كانت سنة شاقة جدا علينا، تم تغيير فيها أكثر من إدارة وفي كل مرة مع التغيير أتحدث مع اللاعبين وأنقل لهم الخطة المستقبلية ".

وتابع: "لماذا الأهلي أكبر من الزمالك في البطولات؟ لأن لديهم استقرار مالي ولديهم مساندة إعلامية وهو ما لا نجده في الزمالك. لو تواجد لنا نفس الدعم ستكون البطولات متساوية".

وأشار: "وصلنا إحساس إن (إحنا هيتداس علينا) الموسم المقبل وإن (الدنيا قامت مقعدتش)".

وأكمل: "كل شيء خطأ يحدث مع الزمالك فقط، فزنا بالدوري هذا الموسم لأننا (خدنا الموضوع عند)".

وكشف: "الجهاز الطبي الخاص بالزمالك وقت الفوز بالكونفدرالية عام 2015 لم يحصل على مستحقاته حتى الآن وما زال يعمل، الأهلي وبيراميدز وفي الإمارات طلبوا التعاقد معه ولكنه ما زال مع الزمالك لأنه يحب النادي فقط".

واسترجع: "عام 2011 كنا متفوقين في الدوري مع حسام حسن ولاعب أخرج الكرة بيده بوضوح في منطقة الجزاء ولم يتم احتساب ضربة الجزاء رغم أن حكم الراية أشار للحكم بأنها ضربة جزاء وبعدها بدقيقتين محمد عبد الشافي سجل هدفا عالميا تم إلغاؤه بداعي التسلل، هذا حدث مع حسن شحاتة من قبل وغيرها وفي النهاية الموضوع ينتهي بـ"أنا آسف".

وتابع: "الحديث عن أن الزمالك فاز بمساعدة التحكيم أو التفويت؟ "الناس دي بتهزر" تقنية الفيديو تكون بحضور أكثر من حكم يتخذون القرار بعد مشاهدة الحالة".

وأضاف: "الموسم المقبل لن يفوز الزمالك بالدوري؟ سترى ما سيحدث وما سنواجه".

وكشف: "بمجرد نهاية المسابقة تم إيقاف شيكابالا وحازم إمام، حازم من كباتن الفريق وقال لهم "لو مش عايزين تسلمونا الدرع متسلمهوش" فتم إيقافه لأربع مباريات".

وواصل: "كان لدينا عديد المشاكل وهناك بعض اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم وفي بعض الوقت كان لدينا مشكلة في الملابس".

وأتم: "لو كان الدوري يلعب "كورة بس" سنفوز بالدوري في الموسم المقبل وسنفوز بالكأس هذا الموسم".

شيكابالا (35 عاما) شارك في 34 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين وصنع 5 أهداف.

وتعرض شيكابالا للإيقاف 8 أشهر على خلفية أحداث مباراة احتفالية الدوري.