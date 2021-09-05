شيكابالا: لم أسب جماهير الأهلي.. وإذا لم تُلغى عقوبتي سألجأ لـ فيفا

شدد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك على إنه لم يسب جماهير الأهلي أبدا.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث شيكابالا عن قرار اتحاد الكرة بإيقافه 8 أشهر، وعن حقيقة توجيهه السباب لجماهير الأهلي.

وقال شيكابالا عبر قناة إم بي سي مصر: "وقت الإيقاف كنت في أسوان وأحد أصدقائي أخبرني بالإيقاف ولم أصدق، لا يوجد في لائحة اتحاد الكرة ما يتوجب إيقافي لهذه المدة".

وأضاف "في النادي لا يصدقون أيضا، رئيس الاتحاد خرج وقال أنني لم أتجاوز في حقه".

قائد الزمالك أتبع "قدمنا تظلم ونحن في انتظار القرار، كل جماهير الزمالك في انتظار القرار وهناك قلق بأن هذه المرة لا يريدون شيكابالا بل يريدون الزمالك".

واستمر "إذا لم يتم إلغاء إيقافي سأقدم شكوى للاتحاد الدولي لأحصل على حقي".

شيكابالا أتم "لم أسب جمهور الأهلي، أنا أذهب للجماهير فقط من أجل الاحتفال ولست مسئولا عما يقولوه وهذا حدث من الأهلي من قبل ومن بعض لاعبيه وكان الرد بأن هذه تصرفات الجماهير فقط في الدرجة الثالثة".